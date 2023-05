En los últimos años, Nelly Furtado ha estado presente en el pop de diversas formas: ‘Say it Right’, su éxito de 2007, se ha viralizado en TikTok, propiciando el lanzamiento de su versión «sped up» en Spotify antes de que se consolidara esta práctica. Otros temas viejos de Nelly, como ‘I’m Like a Bird’ o ‘Maneater’, han seguido produciendo cifras espectaculares. En el mundo indie, Four Tet ha llegado a samplear ‘Afraid’ en una maravilla reciente.

Ante este escenario, Nelly no se va a quedar de brazos cruzados y va a intentar un «comeback». Nelly es portada de la revista FAULT Magazine, en la sesión de fotos aparece renovada, recordando a la época de ‘Loose’, y habla de nueva música.

Inspirada por los DJs que constantemente remezclan ‘Say it Right’ y ‘Give it To Me’, Nelly está a punto de sacar una colaboración con el DJ Dom Dolla. El título de ‘Eat Your Man’ es una referencia evidente al de uno de los grandes éxitos de Nelly Furtado. En TikTok ya puede escucharse un avance, el cual revela un sonido cercano al «ballroom house».

En la entrevista, Nelly revela que ha grabado una canción con Bomba Estéreo porque Li Saumet y ella recientemente han entablado una amistad. Y cuenta que la segunda canción que escucharemos de esta nueva etapa está cantada en «spanglish». Nelly dice haber grabado «cientos de canciones» en los últimos 18 meses y se muestra emocionada por darlas a conocer.

En otro punto de la entrevista, Nelly revela que en los últimos tiempos ha sido diagnosticada de TDAH. Su último disco, ‘The Ride‘, salió en 2017 sin hacer demasiado ruido.