Céline Dion ha cancelado las fechas de su gira mundial ‘Courage Tour‘ debido al desorden neurológico que padece, el síndrome de la persona rígida. Dion había pospuesto las fechas de la gira hasta en tres ocasiones y, antes de posponerlas una cuarta vez, ha tomado la decisión definitiva de cancelarlas.

En un comunicado, Dion informa: «Siento decepcionarnos de nuevo. Estoy trabajando duro para recuperar mi fortaleza, pero estar de gira puede ser muy difícil aunque estés al 100%. No es justo para vosotros que siga posponiendo los conciertos y, con todo el dolor de mi corazón, lo mejor es que las cancele todas hasta que me sienta realmente preparada para volver al escenario. Deseo sepáis que no me voy a rendir, y que me muero de ganas por volver a veros».

La gira de ‘Courage’, de la que Dion ha completado 52 fechas, continuaba entre verano y primavera de 2023 y 2024. El tramo de 2023 empezaba en Amsterdam en agosto y concluía en Helsinki en octubre. Después, el tramo de 2024 arrancaba en Praga en marzo y transcurría durante el mes de marzo y parte del mes de abril, hasta finalizar en Londres.

El síndrome de la persona rígida provoca espasmos musculares en las personas que lo padecen y Céline ha explicado que, en su caso, le impide cantar y actuar en condiciones adecuadas. El comunicado oficial comunica que el equipo médico de Céline «continúa evaluando su condición».

Dion acaba de ser noticia por el estreno de la comedia romántica ‘Love Again’, en la que aparece interpretándose a sí misma. La banda sonora de ‘Love Again’ se compone de once canciones de Céline Dion que suenan hiladas en el argumento de la película, y cinco de esas canciones son completamente nuevas.