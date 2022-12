Céline Dion revela que sufre una enfermedad neurológica rara

Céline Dion ha pospuesto las fechas de la gira mundial de ‘Courage‘, su último disco, debido a la enfermedad rara que le ha sido diagnosticada recientemente. Céline padece el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico que afecta al sistema nervioso central y que provoca espasmos musculares en las personas que conviven con él.

En el caso de Céline, además, su enfermedad le está impidiendo caminar y cantar de manera normal. “Los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida», explica en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, «a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”. Las fechas de ‘Courage’ pasan a 2024.

Visiblemente emocionada, Céline explica que la enfermedad que padece afecta a una persona entre un millón en el mundo, pero se muestra esperanzada por su recuperación. “Un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo mis hijos”, cuenta. “Todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar”.

A sus fans, Céline dirige el siguiente mensaje: “Os echo mucho de menos. Siempre doy el 100% cuando realizo mi espectáculo, pero mi condición ahora no me permite hacerlo. No tengo más remedio que concentrarme en mi salud en este momento”.

Es la tercera vez que la intérprete de ‘My Heart Will Go On’ pospone las fechas de la gira de ‘Courage’, lo que significa que no se sube a un escenario desde 2019. La primera vez fue debido a la pandemia y, la segunda, debido a sus problemas de salud, que ahora se concretan.