Sia revela que está en el espectro autista

Sia recibió hace dos años críticas muy duras por su retrato del autismo en su película ‘Music’. Se cuestionó, entre otras cosas, que escogiera a una actriz neurotípica, su gran aliada Maddie Ziegler, para un papel que iba a tener tanta visibilidad.

La cantante estuvo en depresión e incluso barajó suicidarse. Ahora la autora de ‘Chandelier’ ha revelado en un podcast que está en el espectro autista.

Estos días Sia era la invitada de Rob Has a Podcast. Hablando sobre la 44ª temporada del ‘Supervivientes’ estadounidense y en concreto con la concursante Carolyn Wiger, que no está en el espectro autista, pero sí tiene el trastorno de déficit de atención y está en rehabilitación por sus adicciones, Sia le ha tirado un cable a la que ha llamado su «concursante favorita de la historia»: «Estoy en el espectro, y estoy en recuperación, muchas cosas pasan”. Además, Sia le ha donado a esta concursante 100.000 dólares para que resuelva sus problemas económicos y los de su hijo.

Carolyn le da entonces las gracias y le pide que hable sobre su lucha. Sia se refiere también a su conocida lucha contra sus adicciones, retratada en discos como ‘1000 Forms of Fear‘: “Solo en los últimos 2 años me he vuelto completamente yo misma. Nadie puede conocerte y amarte cuando estás llena de secretos y viviendo avergonzada. Cuando finalmente nos sentamos con un montón de desconocidos y les confesamos nuestros secretos más profundos, oscuros y sonrojantes, y todo el mundo se ríe con nosotros y no nos sentimos pedazos de mierda por primera vez en nuestras vidas, y sentimos que nos están entendiendo por primera vez en nuestras vidas por quienes somos, solo entonces podemos empezar a salir al mundo como seres humanos con corazón y no fingiendo ser cualquier cosa”.

Sia también ha sido noticia recientemente por casarse con Dan Bernards en Portofino, Italia. Solo 4 personas acudieron como testigos a la ceremonia, que se daba a conocer este mes de mayo. Os dejamos con el vídeo del referido podcast. Podéis ver la entrevista con Sia desde el minuto 10. Su revelación es en el minuto 16.