Lana Del Rey se encuentra con su padre en ‘Lost at Sea’

Rob Grant, padre de Lana dey Rey, ha estrenado hoy otro single que pertenece a su próximo álbum debut, ‘Lost at Sea’. La canción tiene el mismo nombre y en ella su hija, Elizabeth Woolridge Grant, ha puesto la voz dulce que acompaña a la melodía. ‘Setting Sail on a Distant Horizon’, ‘Deep Ocean Swells’ y ‘The Poetry of Wind and Waves’ son los otros singles ya disponibles del disco, que saldrá el 9 de junio.

Según Rolling Stone, este primer álbum de Grant padre se tratará de una recopilación de canciones de piano. En dos de ellas Lana ha prestado sus letras y voz, ‘Hollywood Bowl’ será el nombre de la segunda.

Aunque no es la primera vez que padre e hija trabajan juntos (fue pianista para ella en ‘Sweet Carolina’), el músico ha indicado en su cuenta de Instagram que esta canción es «enormemente emotiva y etérea».

La canción es tranquila y limpia, muy en la línea de los temas más sensibles de la autora de ‘Cinnamon Girl’. «La voz de Lana es inquietante y poderosa. Se mueve fantasmagóricamente a través de la canción como la niebla sobre el océano. Tiene un profundo mensaje de esperanza… para todos los que nos sentimos perdidos y desconectados en el mundo actual», así ha expresado Grant el resultado final.

La letra es sencilla, es acompañamiento más que protagonista en este caso. «I was lost at sea /’Til you found me, ‘til you found me». Lana habla de sentirse perdida, de cómo llegar a un lugar familiar (en este caso el mar) en el que volver a encontrarse, en el que ya no sentirse sola. El videoclip se estrena mañana.