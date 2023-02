Lana del Rey cantará en dos temas del disco debut de su padre

Tendremos Lana del Rey para rato en 2023. ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’, el octavo disco de la cantante neoyorquina, saldrá finalmente el 24 de marzo tras ser anunciado para el día 10 y ya hay dos sencillos disponibles: el track titular y la bucólica ‘A&W’. Además, el padre de la autora de ‘Born To Die’, Rob Grant, ha anunciado hoy su álbum debut, en el que podremos escuchar otras dos canciones con Lana.

«¡Los rumores son ciertos!», exclamaba Grant con el anuncio de su primer disco, ‘Lost At Sea’. Este estará disponible el próximo 9 de junio e incluirá las canciones ‘Hollywood Bowl’ y ‘Lost at Sea’, ambas con Lana del Rey. Esta noche será desvelado el primer adelanto del disco, junto a las novedades musicales de cada viernes. Grant ha trabajado previamente con su hija en la canción ‘Sweet Carolina’ del disco ‘Blue Banisters’, en la que desempeñó el papel de pianista.

- Publicidad -

Si alguien se pregunta si Jack Antonoff también produce este disco, la respuesta es sí. Los créditos de producción de ‘Lost At Sea’ incluyen a Antonoff, Luke Howard, Laura Sisk y Zach Dawes. Por otro lado, y a modo de curiosidad, Pebe Shebert, madre de Kesha, ya es alguien que no se va a perder el lanzamiento del padre de Lana. Al ver el anuncio del disco en Pop Crave, no ha dudado en responder con un: «¿Está soltero?».

Tracklist:

Moon Rise over the Ocean

Setting Sail on a Distant Horizon

Lost at Sea (feat. Lana Del Rey)

The Texture of Dreams

The Poetry of Wind and Waves

A Beautiful Delirium

Deep Ocean Swells

My Deep Blue Dream

Reflections of Light on Water

In the Dying Light of Day: Requiem for Mother Earth

A Delicate Mist Surrounds Me

The Mermaids’ Lullaby

Song of the Eternal Sea

Hollywood Bowl (feat. Lana Del Rey)

Lana Del Rey's father, Rob Grant, announces his debut album ‘Lost At Sea’ will be released Friday, June 9th. It will include two songs with Lana Del Rey titled ‘Hollywood Bowl’ and ‘Lost at Sea.’ pic.twitter.com/iS4ijCz2wg — Pop Crave (@PopCrave) February 23, 2023

- Publicidad -