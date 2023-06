Ed Sheeran y Lewis Capaldi: ¿beef o broma?

Lewis Capaldi ha actuado este fin de semana en el festival organizado por Radio 1, el Big Weekend. Durante su actuación, el cantante animó al público a corear con él contra Ed Sheeran: «Que te jodan, Ed». Aunque lo dijo entre risas, «Ed no está aquí hoy… sí, que te jodan», el cantante de ‘Photograph’ ha decidido contestarle, vía redes sociales. «Pensaba que éramos amigos, Lewis» le contestaba Ed, acompañado de un insulto censurado en su vídeo de Instagram pero con risas al final y un pie de foto que hace referencia a una de las letras de Capaldi: «I was getting kinda used to being someone you loved».

Muy seria no parece la pelea. Según NME, la «bronca» se remonta a 2022, cuando se hizo pública una anécdota entre ambos. En el programa Elvis Duran and the Morning Show, Lewis Capaldi contó que Ed le había estado ayudando a conseguir casa y le propuso una que acabó comprando. Solo cuando ya era suya se dio cuenta de que era un infierno: olía a cigarros y pies sucios. Sheeran le respondió en el mismo programa días después diciendo que «si le iba a hacer sentir mejor, le compraría la casa». Aunque aseguró que la culpa no era suya, que Capaldi tenía que haber visto la casa antes de comprarla.

Quizá sí que haya cierto resentimiento y actitudes pasivo-agresivas, pero más que beef parece una riña cómica entre dos amigos. Algunos fans en redes sociales han fantaseado incluso con que se trate de una estrategia ante una colaboración de ambos cantantes.

