RFTW: Jake Shears con Kylie Minogue, Noel Gallagher, Sophie Ellis-Bextor…

Hoy se publican los nuevos discos de Jake Shears (incluye colaboración con Kylie Minogue), Noel Gallagher y sus High Flying Birds, Foo Fighters, Sophie Ellis-Bextor, Ben Folds, Baxter Dury, Beach Fossils, un disco de versiones de folk de Rufus Wainwright y una banda sonora de Bob Dylan. Una pieza de todos ellos aparece en nuestra playlist de novedades semanal READY FOR THE WEEKEND, que tiene casi 6.200 seguidores. ¡Suscríbete!

- Publicidad -

Hablando de The Weekend, hoy es el día de lanzamiento de la colaboración sorpresa de The Weeknd con Madonna, en la que también aparece Playboi Carti. Entre las superestrellas que lanzan hoy disco también tenemos a Ed Sheeran con la banda sonora de ‘Ted Lasso’, Ty Dolla $ign, Kid Cudi, Dave, Kelly Clarkson con Steve Martin, Bizarrap con Peso Pluma o Tove Lo. Nelly Furtado (o un pitufo que se le parece mucho) aparece en ‘Eat Your Man’ con Dom Dolla, y Dorian Electra nos trae un tema rock.

Recomendamos especialmente los temas de Mura Masa, CMAT, Cate (en la imagen), Silvana Estrada, Ghouljaboy con Myd, Jubël NLE o Easy-S con Selecta Choppa. Entre los temas que pueden convertirse en hit en España, atentos a ‘Los del Espacio’ de LIT killah con Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, etcétera, y al de Karol G con Aldo Ranks.

- Publicidad -

También hay suculentas canciones de artistas nacionales como Tulsa, Mala Rodríguez (con Polimá Westcoast), Pimp Flaco, daniel sabeter, Adiós Amores, Samuraï, Besmaya, Carolina Durante en una versión de Amaral, etcétera.

Por otro lado, continúan adelantando sus próximos discos Grian Chatten o Marinita Precaria. Y quienes acaban de adelantar nuevo álbum son Blonde Redhead, que además estarán actuando en el Primavera Weekender de Benidorm este próximo otoño.