Latto y Cardi B se sienten «sexy como Britney Spears»

‘Put It On Da Floor Again’ es la colaboración de Latto y Cardi B. Dinero por el suelo, grillz de diamantes, bolsos Birkin y mucho perreo entre esta dos artistas. Es el tema perfecto para subir el ánimo, bailar y no pensar en cosas demasiado serias. Es nuestra Canción del Día.

«Cheap niggas make you pick / Rich niggas get you both», ni Cardi ni Latto soportan a los hombres pobres y lo repiten a lo largo de la canción de varias formas y en varias ocasiones. Pero no necesitan el dinero de estos hombres porque ellas mismas hacen el suyo: «These hoes don’t do enough / that’s why I always do the most». Ese diálogo entre el poder femenino, trabajar por tener lo suyo propio, y usar a los hombres para dinero, sexo y poco más. Rap con una base que deja que las letras sean las que brillen, sin buscar protagonismo.

El videoclip acompaña a la letra y la energía de estas dos raperas, tan descaradas y tan explícitas. No escatiman en insultos a ciertas mujeres que creen que son seguidoras más que haters. En redes sociales los fans apuntan a que muchas estrofas de Cardi van dirigidas para Nicki Minaj, con ese eterno beef que rodea a ambas. Pero no da mucho tiempo a las especulaciones porque con la barra de Britney enganchan a quien escucha este tema: «I’m sexy dancin’ in the house / I feel like Britney Spears».

