Romy sigue «en el aire» en el trance de ‘Loveher’

Romy ha anunciado -por fin- su disco de debut. ‘Mid Air’ sale el 8 de septiembre y su tracklist incluye los singles previamente lanzados, ‘Strong‘ y ‘Enjoy Your Life‘, así como ‘Weightless’, en realidad el primer tema del disco que se anunció, en abril de 2020, y que permanece inédito. ‘Lifetime‘, una de las mejores canciones de ese año, ha quedado fuera.

Como su título sugiere, ‘Mid Air’ será una «celebración de la pista de baile» como «santuario» y lugar «salvador», y la nota de prensa habla específicamente de las discotecas queer, en las que Romy se ha refugiado, como tantos de nosotros, en los últimos años.

- Publicidad -

El nuevo single, ‘Loveher’, es el corte inaugural, y vuelve a estar co-producido por Fred again. Romy vuelve en él a los sonidos del trance melódico de los 90 y construye un homenaje al amor, probablemente dedicado a su esposa, la fotógrafa Vic Lentaigne, pero también a sí misma: «Fred me preguntó para quién sería esto, y le contesté tentativamente, que, quizá, para mí».

Fred again no es el único artista invitado en ‘Mid Air’: en el corte titular aparece el compositor de ambient y new age Beverly Glenn-Copeland. Romy es una de las artistas confirmadas en el cartel de Sónar 2023.

- Publicidad -

01 Loveher

02 Weightless

03 The Sea

04 One Last Try

05 DMC

06 Strong [ft. Fred Again..]

07 Twice

08 Did I

09 Mid Air [ft. Beverly Glenn-Copeland]

10 Enjoy Your Life

11 She’s on My Mind