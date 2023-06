M83 y Underworld se suman a Cala Mijas; Lil Yachty cancela

Cala Mijas suma nuevos nombres al cartel de su segunda edición, que se celebrará los días 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre en Málaga. Desde JENESAISPOP, medio colaborador del evento, hemos repasado 12 nombres imprescindibles de su cartel…

…entre los que desde hoy encontramos también a M83, autores de la colosal ‘Midnight City’, que visitarán Cala Mijas para presentar su nuevo disco, ‘Fantasy‘. También Underworld, uno de los grupos de electrónica más importantes de la historia, se incorporan a la programación.

La tercera y última confirmación de Cala Mijas de hoy es la del encantador Baxter Dury, que vendrá a Málaga a presentar su disco ‘I Thought I Was Better Than You’.

Por otro lado, Cala Mijas anuncia dos bajas. Lil Yachty finalmente no podrá actuar en el festival, y tampoco podrá hacerlo slowthai.

No obstante, aún queda por anunciar la programación de día del festival, que llevará a Mijas Costa la fiesta diurna. Los bonos y entradas de día continúan a la venta en la web de Cala Mijas, con posibilidad de pago a plazos y acceso a camping.