12 imprescindibles de Cala Mijas 2023

El año pasado debutaba con éxito Cala Mijas, un nuevo festival que se celebra en la provincia de Málaga. La línea artística era exquisita y vuelve a serlo en esta 2ª edición que ya está cerrada para los días 31 de agosto, 1 de septiembre y 2 de septiembre.

JENESAISPOP es medio colaborador de Cala Mijas, y en este artículo os recomendamos a 12 artistas imprescindibles del que supone uno de los mejores carteles de la música en directo de 2023. Las entradas están a la venta en la web oficial, y además hay viajes organizados hasta el cámping, desde varias ciudades españolas, en concreto desde Alicante, Bilbao, Granada, Madrid, Murcia, Sevilla, Valencia, Valladolid y Vitoria.

Florence + the Machine

Una de las grandes diosas que hemos visto crecerse sobre el escenario en los últimos años es Florence Welch. A Cala Mijas además viene a presentar uno de los mejores trabajos de su carrera, ‘Dance Fever’, que apareció en todas las listas con lo mejor de 2022 con criterio. ‘Free’ y ‘My Love’ están entre las imprescindibles ya de su repertorio.



Siouxsie

En las últimas décadas, nos hemos cansado de contar grupos para los que Siouxsie and the Banshees fue una enorme influencia. No hace falta irse al mundo del rock, recordemos que hasta The Weeknd les sampleó en su primera mixtape. El grupo de Siouxsie Sioux fue fundamental en el desarrollo del rock de finales de los 70 y principios de los 80 y hitazos como ‘Happy House’ y ‘Spellbound’ así lo corroboran. Si no los tienes controlados, ya estás tardando en pillarte sus recopilatorios ‘Once Upon a Time’ y ’Twice Upon a Time’, ambos imprescindibles, sobre todo el primero.



The Strokes

Entre las apuestas infalibles de todo festival, por mucho que no tengan nada nuevo que presentar, los Strokes. Y así seguirá siendo mientras su setlist continúe incluyendo éxitos de su histórico debut ‘Is This It?’ como ‘Someday’ o ‘Last Nite’, y otros hits que han reventado las plataformas de streaming como ‘Reptilia’ o ‘The Adults Are Talking’.



Belle & Sebastian

Clave en el desarrollo del indie pop de finales de los 90, gracias a obras maestras como ’Tigermilk’ o ‘The Boy with the Arab Strap’, Belle & Sebastian se han mantenido últimamente casi más activos que nunca. El año pasado publicaban nuevo disco, ‘A Bit of Previous’, teníamos la oportunidad de charlar con ellos en persona sobre él; y este 2023 ha llegado ‘Late Developers’.



Ethel Cain

La artista que más tenemos ganas de ver en Cala Mijas, porque nunca hemos tenido la ocasión de ver su show, es Ethel Cain. La cantante se revelaba el año pasado con una obra conceptual llamada ‘Preacher’s Daughter’ en la que hablaba sobre ser criada en un entorno religioso, alcoholismo y maltrato, siendo finalmente en esta historia devorada por un caníbal. No había tregua en esta obra, y ahora solo queda por ver cómo es trasladado todo eso al escenario.



Lil Yachty

Otro de los artistas nada fáciles de ver por aquí es el rapero americano Lil Yachty, que el año pasado se viralizó con un tema de poco más de un minuto llamado ‘Poland’. Más interesante fue el disco editado bajo el nombre de ‘Let’s Start Here‘, en el que se alternaban los ritmos trap con una influencia mucho más clásica. Así se percibía en pequeñas joyas como ‘drive ME crazy!’ de cierto gusto por los años 60. Llegó la psicodelia hip hop.



José González presenta ‘Veneer’

Otra de las actuaciones menos comunes, menos vistas en este tipo de eventos, será el show que prepara José González. En él está celebrando los 20 años de ‘Veneer’, que es el disco en el que se incluyó su célebre versión de The Knife que superó en éxito a la original (‘Heartbeats’), y también singles propios como ‘Crosses’.



Arca

Entre las performers imprescindibles de Cala Mijas, Arca. Por lo visto en sus primeros shows de 2023, veremos una selección de temas de los 5 volúmenes de ‘KiCk’. Y no, no se va a dejar fuera su reciente pequeño viral junto a SAFETY TRANCE, ‘El alma que te trajo’.



Moderat

En reflexión sobre la obsesión con las nuevas tecnologías, Moderat publicaban el año pasado un nuevo disco llamado ‘MORE D4TA’. Además, lo completaban con un nuevo show en directo en el que no faltaban las canciones que hicieron de ellos una de las superbandas seminales en esto de la electrónica con alma. ¿Quién habría adivinado que serían tan masivos cuando se lanzó ‘A New Error’?



James Holden

Siete años después de conquistarnos con ‘The Animal Spirits’, James Holden ha vuelto con un disco llamado ‘Imagine This Is A High Dimensional Space Of All Possibilities’ en el que recuerda años pasados: su infancia, el descubrimiento de las raves y las radios piratas. Además, en Cala Mijas ha asegurado la realización de un “live”.



Metronomy

Uno de los grupos que no pudo faltar en nuestro icónico repaso a los mejores discos del siglo XXI fue Metronomy. La banda de Joseph Mount fue decisiva en la fusión de las guitarras eléctricas con los sintetizadores analógicos de los años 80. Eso se vio en ‘The English Riviera’ y esa continúa siendo la fórmula en sus últimos pasos. En ‘Small World’, su largo de 2022, ‘it’s good to be back’ continuaba siendo un single excelente.



Duki

Es “imprescindible” ver en festivales a un artista que no hayas visto nunca (o no verías de otra manera), y por eso Duki es un nombre que nadie debería perderse en Cala Mijas. El artista argentino fue protagonista de la Session Vol. 50 de Bizarrap, siendo número 1 en España, y también ha conquistado las listas españolas con colaboraciones como ‘Marisola’ con Cris MJ o Nicki Nicole, o ’Si quieren frontear’ con De la Ghetto y Quevedo.