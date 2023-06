Bad Bunny consigue el top 1 en Singles España y Cruz Cafuné entra fuerte

Número 1 para ‘WHERE SHE GOES, de Bad Bunny, tras la derrota contra ‘Acróstico’. La balada de Shakira con sus hijos conseguía la semana pasada ese primer puesto, pero no ha durado. Se queda en segunda posición. El tema de Bad Bunny tuvo muchísimo apoyo en su salida y parece que se ha reflejado en la lista.

Además, esta semana, Cruz Cafuné ha entrado en el Top 100 con seis canciónes (nada más y nada menos) de su último álbum ‘Me Muevo Con Dios’. Bunbury le ganaba el Top 1 Álbumes, pero estas entradas siguen siendo una buena noticia. En el número 13 está ‘Sangre y Fe’ la colaboración con Quevedo. Era de esperar que consiguiese una buena posición. ‘Cangrinaje’ alcanza el número 53. También colabora con Milky Woodz en’Dios #1′ que tiene la 68ª posición en la lista. ‘Practice’ con Hoke, en el puesto 70. En los números 97 y 98 entran ‘​​s3_e07_theboondo​​c​​ks_dvdrip.mpeg’ y ‘BABI BOY’ (con Chita), respectivamente.

Rels B entra en el Top 100 con ‘Sin Gato (MIAU!)’. Es el primer single de su próximo álbum ‘Afrolova’, trabajo que presentará en los dos conciertos que dará en Madrid y Barcelona este noviembre.

Trueno y Beny Jr se cuelan en el número 58 con su tema ‘Dubai’. Otro dúo muy esperado en la lista es Bizarrap y Peso Pluma. Su orgullo mexicano en ‘Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55’ les lleva a la 60ª posición. Latinoamérica tiene sus entradas aseguradas en la lista de Singles en España. Esta vez Emilia, LUDMILLA y ZECCA con ‘No_se_ve.mp3’ número 99 y Anitta, RVFV y Sfera Ebbasta número 100 con ‘Capitán’. Los conciertos de Coldplay en España han dejado rastro en el Top 100. ‘Yellow’, ‘A Skky Full of Stars’ y ‘Fix You’ aparecen en posición 59, 81 y 93, respectivamente.

