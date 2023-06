Mala Rodríguez dice que no es «de izquierdas al cien por cien»

Mala Rodríguez ha hablado con El Español con motivo del lanzamiento de ‘No molestar’, su nuevo single con Polimá Westcoast, y ha dejado un titular jugoso: «No soy de izquierdas: he ganado dinero, no lo he repartido y no quiero pagar tantos impuestos».

Las malas lenguas dirán que las palabras de la Mala han sido sacadas de contexto: literalmente ese es el sentido de un titular, sacarlo del contexto en el cual se ha producido, y ponerlo en otro. En cualquier caso, Rodríguez ha dicho más cosas, sus declaraciones no se han quedado ahí.

En palabras reproducidas por Edatv (el artículo de El Español es exclusivo para suscriptores), Mala habla de la lucha obrera en Andalucía -ella ha nacido en una familia humilde- y se distancia de la izquierda: «No me siento de izquierdas, no al ciento por ciento, porque si realmente fuera de izquierdas repartiría todo lo que tengo».

A pesar de que la Mala dice querer pagar menos impuestos, también asegura que le «encantaría poner una educación libre y gratuita, y una sanidad libre y gratuita, que todo el mundo tenga acceso a una casa y a formación, (porque) esa es la forma de ser libre».

En la entrevista, Rodríguez propone un modelo económico como el de Noruega, el «capitalismo compasivo», en el que, en palabras de Rodríguez, «se fomenta el emprendimiento y la educación libre, y puedes estudiar lo que quieras, está cubierto por el Gobierno, por el Estado».

El nuevo disco de Mala sigue sin anunciarse. Se espera que tanto ‘No molestar’ como ‘Sombrilla’ formen parte de él. En otra entrevista, con Shangay, la Mala cuenta que el álbum traerá una colaboración con Villano Antillano. Paralelamente, Rodríguez ha grabado un tema con JC Reyes, el rapero que difundió nudes falsos de Rosalía. Dice que con Reyes trabajó antes de la polémica y asegura que está «arrepentido» de lo que hizo y que no le va a cancelar porque «cancelar es de folclórica y de nazi».