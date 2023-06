Nothing But Thieves anuncian conciertos en Barcelona y Madrid

Nothing But Thieves anuncia conciertos en España para 2023. El grupo de Essex actuará el 29 de febrero en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 1 de marzo en La Riviera de Madrid. Las entradas estarán a la venta el viernes 16 de junio a partir de las 10 horas en los puntos de venta habituales. Habrá preventa el 14 de junio también a las 10 horas.

El motivo de la gira de Nothing but Thieves es por supuesto el lanzamiento de su nuevo disco, ‘Dead Club City’, que sale el 30 de septiembre. El disco ha dejado ya dos singles, el pop-rock ochentero de ‘Overcome’ y ‘Welcome to the DCC’, de ecos a Michael Jackson. El grupo se acerca por tanto al pop, después de darse a conocer con un sonido más guitarrero y duro.

Es el que exhibía por ejemplo en ‘Amsterdam’, su mayor éxito, que supera los 100 millones de reproducciones, o ‘Sorry’. Ambos singles pertenecen al segundo disco de Nothing but Thieves, ‘Broken Machine’, que llegó al top 2 de Reino Unido en 2017. Antes, su debut homónimo de 2015 había llegado al 7º puesto y, después, el tercero, ‘Moral Panic’, alcanzó el número 3.

El grupo, formado en 2012 por el cantante y guitarrista Conor Mason, el guitarrista Joe Langridge-Brown, el guitarrista y tecladista Dominic Craik, el bajista Philip Blake y el batería James Price, nunca ha huido de la política en su música. En ‘Broken Machine’, por ejemplo, dedicaban temas a la intolerancia o a Trump y ‘Moral Panic’ hablaba sobre las «tensiones» en nuestra sociedad. De hecho, aunque su lanzamiento coincidió con la pandemia, su génesis es anterior.

‘Dead Club City’, el nuevo álbum de Nothing but Thieves, se ambienta en la ciudad que le da nombre y cuenta una historia protagonizada por «diferentes personajes y arcos narrativos». La ciudad puede ser una «conciencia compartida», «otro planeta» o un «basurero corporativo», por lo que parece que el capitalismo atravesará de alguna manera las canciones.