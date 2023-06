10 joyas imperdibles de Sónar 2023

Empieza la semana del Sónar. El festival barcelonés celebra su 30 aniversario con una programación que incluye grandes nombres como Aphex Twin, Fever Ray u Oneohtrix Point Never, entre otros imprescindibles que hemos repasado. El festival se celebra del 16 al 17 de junio, como siempre, dividido entre Sónar de Día (Fira Internacional, en la Plaza de España) y Sónar de Noche (en Fira Gran Via L’Hospitalet). Sin olvidar la siempre interesante programación de Sónar +D, el Sónar celebra 30 años de vanguardia con otro cartel lleno de joyas imperdibles como los que comentamos a continuación.

Black Coffee

El Sónar tiene fama de guardarse muchas de sus grandes joyas para el Sónar de Día. Ahí encontramos al sudafricano Nkosinathi Maphumulo, conocido por el alias de Black Coffee. Su elegante sonido rítmico, que no se centra «ni el tecno melódico, ni en el afrohouse, ni en el amapiano, sino en todo a la vez», le ha valido hasta un Grammy anglosajón. Tampoco es que lo necesitara…



Amelie Lens

“This is where I wanna be / in the club for days / I’m addicted to bass”. Este es el lema de uno los temas más populares de Amelie Lens. La DJ y productora belga está desde hace rato posicionada en el Olimpo del tecno gracias a sus intensos sets de tecno ravero, en los que confluyen influencias del acid y del tecno tribal, construyendo un show colosal.



Shygirl

Cualquiera que haya leído últimamente Jenesaispop sabe que Shygirl es una de las artistas favoritas de la redacción de los últimos años. Su innovador sonido de pop electrónico -en el que caben influencias de UK bass, garage, deconstructed club, etc- ha conquistado a Björk y Shygirl ha aparecido en el disco de remixes de Lady Gaga, pero es su disco ‘Nymph’ el que debes escuchar.



2manydjs y Tiga

Entre las propuestas únicas que se podrán ver por primera vez en Sónar 2023 se encuentra una colaboración de órdago, la de 2manydjs y Tiga, que pincharán juntos por primera vez, acompañados de la DJ británica Peach. Se avecina uno de los sets más divertidos de la jornada, seguramente.



Daito Manabe

Viejo conocido del Sónar y también de Sónar +D, el artista digital Daito Manabe, uno de los más prestigiosos de nuestra época, vuelve al festival para presentar su live show “antidisciplinar”. Además, estará poniendo visuales para ‘Continua’, el show de Nosaj Thing. Y, por partida triple, Manabe estará dando una masterclass sobre inteligencia artificial en Sónar +D.



Marina Herlop

Después de dejarnos con la boca abierta con ‘Pripyat’, un álbum que le ha llevado a girar por todo el mundo y que también ha hecho cosquillas a Björk, que ha pinchado alguno de sus temas, la catalana presentará en Sónar un nuevo show con el que buscará “expandir su imaginario audiovisual”.



Kode9

Steve Goodman, fundador del sello Hyperdub, y DJ bajo el alias de Kode9, casi no necesita presentación. Y no la necesitará para los asistentes al Sónar, que tienen tres citas con él este año: Kode9 presentará su show ‘Escapology’, primera muestra de su proyecto multidisciplinar ‘Astro-Darien’, que explora un posible futuro en el que Escocia se separa del Reino Unido y se dirige hacia las estrellas. Además, con Sherelle pinchará juke, footwork y jungle en un emocionante set colaborativo. Y, en Sónar +D, Goodman y Moor Mother compartirán un rato de charla sobre ficción especulativa y futurismo.



Jokko Collective

Una de las propuestas más interesantes que nos llegan recientemente del underground barcelonés es la de Jokko Colletive, un colectivo de músicos que busca investigar y difundir el sonido de la electrónica africana más futurista. Entre sus integrantes destacados se encuentran Ikram Bouloum y Baba Sy. En la mixtape de Jokko Collective de 2020, en sus oscuros y brutales beats, está el sonido del futuro.



Merca Bae

Otro de los estrenos de Sónar 2023 es el primer live de Merca Bae. Conocido por ser productor de Bad Gyal, Aitana, María Escarmiento o Erik Urano, Alejandro Silva se ha hecho un nombre también como DJ buceando entre ritmos de jungle y grime pero también de dancehall y reggaetón. En ‘2048’ dará un paso adelante como artista de directo.



Erika de Casier

El Sónar es conocido por promover la vanguardia electrónica, pero también pone sus tentáculos en otros géneros. Erika de Casier, recuperadora del R&B dosmilero desde Dinamarca, también es una de las joyas de esta edición, y lo sabe cualquiera que haya escuchado su disco ‘Sensational’, su excelente single ‘Little Bit’ o su preciosa y aterciopelada voz.