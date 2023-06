10 nombres imprescindibles de Sónar 2023

Cada vez queda menos para que, un año más, abran las puertas del Sónar, festival que celebra su 30ª edición entre los días 15 y 17 de junio. Los horarios ya se conocen. En los próximos días desgranaremos el cartel de Sónar 2023 a través de varios artículos dedicados, y empezamos echando un vistazo a los 10 nombres imperdibles de la programación.

Aphex Twin

12 años han pasado desde que Aphex Twin actuara en el Sónar por última vez. 4 desde su último set en vivo. La obra de Richard D. James es una de las más influyentes de la electrónica de todos los tiempos, sus directos suelen ser alucinantes (y es quedarse corto) y además presenta nuevo show audiovisual.



- Publicidad -

Fever Ray

‘Radical Romantics’ ha vuelto a demostrar que el electropop de Fever Ray no tiene igual. Conocide evidentemente por ser integrante The Knife, Karin Dreijer presentará en el Sónar este tercer disco que sigue alejado de la oscuridad del debut y entregado a sonoridades que recuerdan a su banda madre, tanto que Olof co-produce varios cortes.



Oneohtrix Point Never

Convertido en mano derecha de The Weeknd y en prestigioso compositor de bandas sonoras, Daniel Lopatin sigue al mando de Oneohtrix Point Never y sacará nuevo disco bajo este alias este año. Antes, Lopatin presentará en el Sónar su nuevo show, ‘Rebuilds’, en el que mezcla temas nuevos y viejos, con Nate Boyce a los visuales.



- Publicidad -

Eric Prydz

Uno de los espectáculos más esperados de esta edición de Sónar es el de Eric Prydz. ‘HOLO’ está considerado uno de los shows visualmente más impactantes y avanzados del mundo y su combinación de electrónica envolvente y visuales holográficos que se proyectan sobre el público promete dejarnos con la boca abierta.



Bad Gyal

“La joia” de Barcelona, Bad Gyal vuelve al festival convertida en una estrella internacional para presentar su nuevo disco, que sigue sin fecha de edición, y también su divertido show lleno de baile y dancehall. Ella sigue sumando hits a su catálogo y acaba de protagonizar el anuncio de una conocida marca de cerveza.



- Publicidad -

Peggy Gou

Entre las cabezas de cartel indiscutibles del 30 aniversario del Sónar encontramos a Peggy Gou, una de las DJs y productoras más populares del momento. Sus sets son auténticas obras de arte que mezclan house, techno, disco, funk, electro y otros estilos con enorme gusto y precisión, y en su propio catálogo encontramos joyas como ‘I Go’.



Richie Hawtin

Icono del Detroit techno, Richie Hawtin es uno de los artistas que más veces han actuado en el Sónar, 22 de 29. Este año -el 30 aniversario- la cifra subirá a 23 sin que Hawtin haya dejado de ser nunca un artista tremendamente excitante de descubrir en directo: sus sets suelen ser apoteósicos.



Little Simz

Entre las principales apuestas de Sónar 2023 no necesariamente dedicadas a la electrónica, la de Little Simz, una de las raperas más importantes de la actualidad en Reino Unido. Verbo afilado y beats exquisitos definen su propuesta, en la que hay que mencionar un disco clave, el ganador del Mercury Prize 2022.



Bicep

Con sus dos discos, ‘Bicep’ (2017) y ‘Isles’ (2021), Bicep han conseguido consolidarse entre los proyectos de electrónica más populares del momento. Su electrónica emotiva, su elegante house y techno de inspiración noventera, ha llevado al dúo de Belfast a la cima, y en Sónar presentarán un show “impactante”.



Alizzz Club 2000

Antes que productor para estrellas del pop, sobre todo para C. Tangana, Alizzz era conocido por sus producciones de electrónica coloridas y explosivas, que llamaron la atención de Mad Decent, el sello de Diplo, o de una entonces desconocida Doja Cat. Cristian volverá al Sónar con un set especial por el 30 aniversario del festival.