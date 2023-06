Bad Gyal deja la puerta abierta a una posible sesión con Bizarrap

Bad Gyal es la protagonista del anuncio veraniego de Estrella Damm. Esta campaña, además, lleva una canción suya, ‘El sol me da’. En una entrevista (de las más personales que ha hecho Bad Gyal) para La Vanguardia, la cantante de ‘Chulo’ reconocía que deseaba que a la gente se le pegase esta canción, que es lo que de verdad le gusta.

La artista reconoce en esa misma entrevista que se siente muy identificada con el guion del anuncio, que habla de volver a casa. De sentirse lejos por trabajo y el deseo de volver. Es una entrevista muy personal en la que Alba Farelo se abre en temas de los que nunca ha hablado.

La ansiedad de la fama, dice, hace que muchas veces no disfrute de lo que está viviendo, aunque asume que es «lo que hay». La artista es agradecida pero no se quita mérito: «Yo sé que aparte del trabajo duro yo tengo algo dentro, mío, que me hace estar donde estoy. Sé que soy buena en diferentes disciplinas artísticas. Esto es a lo que he venido al mundo, a veces me lo tengo que recordar».

En la entrevista habla de sus hermanos y su familia, que bebe del mundo artístico y de la que dice sentirse muy orgullosa. Habla de temas tan delicados como el baile y letras sexuales (y sexualizadas) que son parte de su trabajo y de sus inspiraciones en el dancehall. Y en los últimos segundos de la entrevista, casi sin esperarlo, deja la puerta abierta ante una sesión con Bizzarrap. Se encoge de hombros y se ríe, «Ah… sorpresa».

