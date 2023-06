Josh Homme de Queens of the Stone Age revela que ha sufrido un cáncer

El líder de Queen of the Stone Age, Josh Homme, ha revelado en una entrevista para Revolver que el año pasado le diagnosticaron cáncer. Ha aprovechado para tranquilizar también, diciendo que se sometió a una cirugía que tuvo mucho éxito.

Aunque no ha dado muchos más detalles acerca de la enfermedad, sí ha admitido que «el cáncer solo ha sido la guinda del pastel a un tiempo… interesante». Seguramente los últimos años han sido particularmente difíciles para Homme. Las razones: la muerte de varios amigos cercanos y una batalla con su exmujer, Brody Dalle, por la custodia de sus tres hijos. «Nunca diré que las cosas no pueden ir a peor, no lo recomiendo. Pero sí que digo que pueden ir a mejor. Estoy muy agradecido porque voy a superar esto. Voy a poder mirar atrás, en un tiempo, y ver que fue una putada pero que me ha hecho mejor», decía en la entrevista.

Por otro lado, Queens of the Stone Age (que actuarán en el Mad Cool de Madrid) presentarán su nuevo álbum tras seis años. Josh Homme también ha hecho mención a esto: «Hemos grabado muchas cosas. Creo que es porque, cuando tengo problemas personales, es lo que hago. La música es a donde voy para estar bien». ‘In Times New Roman…’ ya tiene dos singles que se pueden escuchar: ‘Emotion Sickness’ y ‘Carnavoyeur’.

