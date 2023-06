Chanel: «Hay que salirse de la ola general de opinión»

La carrera de Chanel ha tardado en despegar desde que quedara 3ª en Eurovisión, 1ª en nuestros corazones con una de las mejores actuaciones que hemos llevado al Festival. Pero ‘Clavaíto‘ ya está asentada como una de las canciones del verano: es top 6 en España y disco de platino, más lo que le queda, y puede ser la antesala de lo que está por venir. Chanel visita REVELACIÓN O TIMO, el podcast de JENESAISPOP, para hablarnos de cómo será su disco, recordarnos su paso por Eurovisión y Benidorm Fest y contarnos la importancia en su carrera de la danza y los musicales. Además, la cantante estará presentando su nuevo espectáculo AGUA el 14 de agosto en Vigo, y el 9 de septiembre en Málaga. Más fechas, próximamente.

Comenzamos el podcast hablando del éxito de ‘Clavaíto’, aunque la cantante no es consciente de lo que a la canción le costó arrancar, porque esa parte de la industria le genera «ansiedad». Cuando le menciono la playlist Éxitos España, es como si le estuviera hablando en chino. Se la ve más cómoda hablando de la parte artística, por ejemplo, cómo surgió la colaboración con Abraham Mateo: «Nos conocimos en unos premios en Mallorca. Me pidió ir a su estudio para sentarnos y ver qué fluía sin ningún tipo de plan. Nos sentamos, y yo me había levantado con ganas de bachata. Llegué al estudio y le dije: “¿te apetece hacer una bachata?”. Así que hicimos una bachata».

Chanel es todo elogios hacia el talento de Abraham. «Es un tío híper talentosísimo. He conocido a artistas en muchas disciplinas, y hay gente que tiene luz y gente que no tiene luz, y Abraham tiene mucha luz. Tiene tesón, diversión, algo esencial en esto a lo que nos dedicamos, para transmitirlo también». Y celebra que reconozcamos su experiencia grabando en Estados Unidos con productores e ingenieros de renombre, al margen de su pasado como estrella infantil. «Hay que salirse de la ola general de opinión».

Hablando de corrientes de opinión, preguntamos a Chanel sobre la fascinante evolución de la percepción que tuvimos de ella en este país. De odiarla pasamos a considerarla una diosa. ¿Cómo sobrevivió a aquello? «Lo que sucedió no tiene justificación ninguna. Eso es así. Yo lo viví muy centrada en mi trabajo. No soy nueva en esto. Tengo 31 años. Vengo de un mundo muy duro, del teatro, día a día, función… Sé que no me puedo despistar y yo estaba centrada en mis cosas. Muchas veces leía cosas, otras veces no las leía. Lo que más me preocupaba eran las personas a mi alrededor. Pero me centré en mis cosas. Fui a Eurovisión y lo disfruté. Y pasó. Se dio la vuelta solo».

Chanel rechaza que este año fuera copiada en Eurovisión, y nos cuenta que mandó un mensaje de apoyo a la representante de Israel a través de Instagram: «No creo que hubiera imitaciones. Yo no inventé el dancebreak. Si yo hubiera inventado el personaje de diva… Basta ya de comparar mujeres».

Sobre las claves de su éxito, destaca «ensayar mucho, de verdad», habla de la importancia de la danza, donde pone como ejemplo la importancia que le da Lola Indigo, y en especial del ballet, «la base de todo». Habla del cuerpo de bailarines como «una bola de energía». «He sido backup dancer en musicales, he sido «Hierba número 103″, y muy orgullosísima. No son solo los bailarines los que te enseñan la coreografía, sino los que crean el ambiente, el estilo, la energía, el escenario. Los que dan su vida. Damos nuestra vida por la danza. Más que reconocido, debe ser admirado. Disfruta de qué manera te me estoy regalando».

Chanel habla de ‘Hamilton’, que ha visto 7 veces en Disney+, de ‘Aladdin’ y de la importancia de los musicales en su desarrollo, hasta el punto de inflexión que supuso Benidorm Fest. «Los musicales es mi lenguaje desde que tengo 16 años. Mi primer trabajo fue un musical. Siento que forma parte de mi sangre. A veces echo de menos hasta el olor del backstage del teatro. Ese telón, esas cuerdas, ese olor, esa tela. Pero no siento que hubiera un punto de inflexión, sino que me siento como una artista multidisciplinar, algo que en España cuesta mucho de entender, artistas que puedan hacer varias disciplinas bien, cosa que fuera no… Lo veo más así. Soy cantante, actriz, bailarina, me gustan los musicales, los conciertos…»

En cuanto a estrellas del pop, Beyoncé es su gran referente. Ve todo sobre ella, making-offs incluidos, soñaba con ser ella, y está encantada con el Renaissance Tour. «Creo que es el mejor concierto que he visto en mi vida. Y no estoy hablando de magnitud de medios, sino de que eso forme parte de un concierto de tres horas en que no para de cantar cosas muy difíciles. Los giros que estaba haciendo son muy chungos. La presencia de los bailarines, los vestuarios, la niña… brutal».

La intérprete de ‘Slomo’ es escueta avanzando lo que será su nueva música, pero sí dice que habrá un disco, pues las canciones que tiene maquetadas se cuentan con los dedos de dos manos; se reconoce muy perfeccionista como buena Leo y nos habla de las grabaciones que está ultimando. «Creo que tienen todas algo en común. Esa mezcla entre lo pop y lo latino que me caracteriza mucho. Son canciones de cantar. Y hay baladas, claro, no te voy a decir para qué rollo va a ir, pero yo soy una disfrutona».

En otros momentos del podcast hablamos sobre «jugo de mengo» y squirt masculino, del meme «Amor, no voy ir a Qatar» y de aquel tuit contra VOX, previo a la fama, que ha decidido no borrar. «No voy a hablar de política, pero yo ese tuit no lo he borrado por algo. Sigo siendo la misma Chanel de siempre, con mis principios (…) A mí me han dicho «no representas a España, representas a Miami, vete a tu país». Me siento súper orgullosa de haber representado a España en Eurovisión, una persona que nació en Cuba. Parte de mi elenco no solo éramos inmigrantes sino parte del colectivo LGTBIQ+, y estábamos ahí representando a España. Veo la foto y esto es España».

Este ha sido el programa número 98 de nuestro podcast.