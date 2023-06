Madonna vuelve a las listas con The Weeknd, no con Sam Smith

‘Popular’, la colaboración de The Weeknd con Madonna y Playboy Carti para la serie ‘The Idol’, ha logrado cierta presencia en listas internacionales tras su buena acogida en la playlist Today’s Top Hits. En primer lugar, era puesto 21 en Reino Unido.

Suponía así el 34º top 40 en las islas para The Weeknd, el 3º para Playboy Carti, y el 69º para Madonna. En este último caso se trataba del primer top 40 de Madonna en Reino Unido desde que ‘Living for Love’ fuera número 26 en 2015, es decir, hace 8 años. Además, es su mejor resultado en este país desde que ‘Celebration’ fue top 3 en 2009.

- Publicidad -

Algo muy parecido ha sucedido en Estados Unidos, donde la canción ha llegado al puesto 43 del Billboard Hot 100. Es una posición modesta para un tema de The Weeknd, pero no para Madonna, que no conseguía meter ningún tema en tan competitiva tabla desde ‘Bitch I’m Madonna’, también en 2015, que fue puesto 84 gracias a su vídeo lleno de estrellas. Y ‘Popular’ es su mejor resultado desde que ‘Give Me All Your Luvin’’ llegó al top 10 justo después de la Super Bowl de 2012.

Entre los países que mejor han tratado ‘Popular’ destacan Canadá (top 10, Abel Tesfaye es canadiense) o Australia (puesto 24), además de UK. Entre los menos entusiastas, sin duda España, donde el tema ni se asomó por el top 200 de Spotify y por tanto no ha entrado al top 100 oficial.

- Publicidad -

Frente a lo que se puede considerar de momento un “minor hit”, pues esta parece que va a ser su cumbre en ambos países, no se espera gran impacto para ‘Vulgar’ con Sam Smith. El tema aparecía en el puesto 47 de las midweeks británicas, pero un día después ya bajaba al puesto 55, por lo que está en duda que pueda superar siquiera el número 87 oficial conseguido por ‘Medellín’ en UK.

Con todo, y a pesar de que ambas canciones parecen sendas anécdotas en la carrera de Madonna (en España ninguna rozará siquiera el top 100), los oyentes de la artista nunca fueron tan abultados en Spotify. A punto de rebasar los 35 millones mensuales, la cantante es ya la 91ª artista más escuchada del globo, cuando hace unos meses rondaba más bien el puesto 200.