Sam Smith y Madonna, felices cual gorrinos en una charca en ‘Vulgar’

A Sam Smith hace poco le gritaron «pedófilo» por la calle. La popularidad de Madonna parece por los suelos porque «no acepta su edad». Ambos se han unido en un mensaje común: reivindicar su derecho a vestir, lucir, comportarse como les dé la gana sin ninguna frontera en cuanto a género, edad… ni buen gusto.

Para ello se han servido de un beat agresivo y unas cuerdas orientales que suenan tanto a semi de Eurovisión, como encajan por completo en su discografía. Por un lado, ‘Vulgar’ parece la segunda parte de ‘Unholy‘. Por otro, guarda cierta relación con la imaginería oriental que encontrábamos en ‘Ray of Light’ y en temas como ‘Best Night’ de ‘Rebel Heart‘.

Sam Smith está muy divertide reivindicando que lo «vulgar es hermoso». Madonna está un poco más cansina, citando ‘Into the Groove’ y recordándonos que es Madonna… 8 años después de ‘Bitch I’m Madonna’ y 11 después de ‘Give Me All Your Luvin». También dice que va a «romperte la banana».

‘Vulgar’ es tan soez y zafia como presume y esa es su gracia, al margen de su duración escasa que incita al modo «on repeat». Cuando Madonna grita enloquecida: «DI NUESTROS NOMBRES» y deletrea «BITCH», puede que estés muerto de risa o hasta el culo de barro.

Only the gays van a decidir si convierten en un clásico esta basura deliberada, como consiguieron con la espantosa ‘Work Bitch’ de Britney Spears, en este caso a ritmo de voguing… o cae en el olvido como ‘Quiero arder’ de Agoney, a la que se parece, y mucho.





