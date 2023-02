Sam Smith, insultado en la calle por su performance de ‘Unholy’

Sam Smith ha promocionado su nuevo disco ‘Gloria’ dando más cancha a su single ‘Unholy’, número 1 global, junto a Kim Petras. Lo ha presentado en los Grammy y en los BRITS y sobre todo la primera actuación fue polémica por lo que algunos han considerado un «ritual satánico», en particular políticos de derechas.

El vídeo que podéis tener ver bajo estas líneas no ha tenido lugar en un pueblo perdido de Texas ni de Ohio, sino en el mismísimo Nueva York. Sam Smith camina por un parque en un día soleado cuando una mujer le increpa para llamarlo «enfermo», «bastardo», «demoníaco» y «pedófilo», entre muchas otras cosas. También le advierte de que «arderá en el infierno» y le exige que «deje a los niños en paz».

La mujer no se achanta pese a que varios móviles están grabando, muy crecida por la aceptación de los discursos del odio de la ultraderecha, en la que puede ser la mejor promoción hasta la fecha que ha recibido ‘Unholy’. Todos aquellos a los que no nos gustaba la canción vamos a cogerle cariño. Y es que cuando Madonna presentó este show como «transgresor», quienes desconfiamos todo, al final vamos a tener que asentir.

Sam Smith gets harassed by an elderly woman in New York City, being called a “demonic, twisted, sick bastard.” pic.twitter.com/2pGFPgktr8

— Pop Crave (@PopCrave) February 16, 2023