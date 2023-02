Sam Smith es acusado de «satanismo» por políticos conservadores

La actuación de Sam Smith y Kim Petras en los Grammys no pasó desapercibida para los teóricos de la conspiración y los más cristianos, siendo descrita como «satánica» por políticos estadounidenses conservadores tales como el senador Ted Cruz o la congresista Marjorie Taylor Greene.

Smith y Petras realizaron una interpretación en directo del macro hit ‘Unholy’, que se llevó el galardón a ‘Mejor Actuación de Pop de Dúo o Grupo’, y esta incluía luces rojas, pirotecnia y bailarines en jaulas de metal, mientras que el autor de ‘Gloria’ portaba un sombrero rojo con cuernos. Madonna presentaba el show de esta forma: «¿Estáis listos para una pequeña controversia».

«Esto es… malvado», comentó el senador Ted Cruz en Twitter, mientras retuiteaba una serie de tweets sobre la polémica actuación. En uno de ellos se podía leer: «No luches contra las guerras de la cultura, dicen. Mientras tanto, demonios enseñan a nuestros niños a adorar a Satán». Matt Walsh, un reconocido bloguero de derechas comentaba que «no es ninguna sorpresa ver un ritual satánico en los Grammy», argumentando que «la mayoría de la música pop moderna es satánica», al igual que «el izquierdismo».

A la discusión se sumó el hecho de que se emitiera un anuncio de Pfizer justo después de la actuación, con muchos usuarios considerándolo más que una coincidencia, aunque lo cierto es que es algo bastante común en la televisión estadounidense. «La actuación satánica de Sam Smith en los Grammy terminó con un anuncio de Pfizer, no puede ser más en tu cara que eso», comentaba el director de videoclips, ahora reconvertido a político de derechas, Robby Starbuck.

The Grammy’s featured Sam Smith’s demonic performance and was sponsored by Pfizer.

And the Satanic Church now has an abortion clinic in NM that requires its patients to perform a satanic ritual before services.

American Christians need to get to work.

pic.twitter.com/0dZ5g6ZM5S

— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) February 6, 2023