Noche Harry Styles en los Brits 2023

Por si no tuviste suficiente con los Goya y con la Super Bowl, este fin de semana también se han celebrado los Premios Brits. Fue la noche de Harry Styles, que no se comía la cabeza interpretando ‘As It Was’ en clave pop-rock, dándose un baño de masas entre el público. Además el artista se hizo con los galardones de Mejor Álbum por ‘Harry’s House’, Canción del Año por ‘As It Was’, Artista del Año y Mejor Artista de Pop. Los 4 premios a que estaba nominado.

38 semanas después de su edición, ‘Harry’s House’ continúa en el top 10 británico y qué duda cabe de que después de este éxito y el que ha tenido el álbum en los Grammy, recibiendo el galardón a Álbum del Año, Styles sale aún más reforzado. ¿Alguien recordará algo de One Direction?

Presentaron también sus canciones en vivo Lizzo (un medley), Stormzy, Wet Leg, Sam Smith con Kim Petras, Lewis Capaldi, David Guetta… Los Brits, siempre tan variados. Wet Leg arañaron los premios de Mejor Revelación y Mejor Artista de Rock, mientras en la categoría internacional triunfaron Beyoncé (Mejor Artista y Mejor Canción por ‘Break My Soul’) y Fontaines DC como Mejor Grupo Internacional.

Otros que recogieron premios fueron The 1975 (Mejor Grupo Alternativo), Aitch (Mejor Hip Hop, Rap, Grime) o David Guetta, que recibía un reconocimiento como Productor del Año (?) de manos de Fatboy Slim y además cerraba la noche con un popurrí en el que le acompañaron Becky Hill, Ella Henderson y Sam Ryder. No faltó su enésima resurrección con ‘I’m Good (Blue)’.













