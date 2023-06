Slowdive buscan un escape en la edificante ‘kisses’

Slowdive anunciaban a través de Instagram que su nuevo single, ‘kisses’ se estrenaría hoy 20 de junio. El tema ya está disponible y llega con noticias jugosas, pues es el primer adelanto del nuevo disco de Slowdive, que llegará el 3 de septiembre.

En ‘everything is alive’, su nuevo álbum, Slowdive abrazan definitivamente la minúscula aunque, en lo musical, siguen explorando su sonido clásico de shoegaze y dream-pop: Slowdive siguen sonando a Slowdive. Rachel Goswell dedica el disco a su madre, y Simon Scott a su padre, pues ambos progenitores fallecieron en 2020.

‘kisses’ representa el «momento más puramente pop» de la historia de Slowdive según la misma nota de prensa. En el tema, Slowdive buscan un escape: «quizá haya un coche, que nos lleve lejos de aquí, y nos libere de todos los fantasmas, y del dolor, a un lugar donde todo empiece de nuevo».

El videoclip de ‘kisses’ se ha rodado en Nantes y ofrece escenas nocturnas de un amor de verano protagonizado entre dos jóvenes.

El tracklist de ‘everything is alive’ queda así:

shanty

prayer remembered

alife

andalucia plays

kisses

skin in the game

chained to a cloud

the slab

Este anuncio llega después de 6 años sin música por parte de Slowdive. ‘Slowdive’ fue su último álbum en 2017, un trabajo redondo en el que la banda se presentó con un equilibro perfecto. Entre sus fans las expecativas están muy altas y se lo han dejado saber en la publicación en redes sociales.