12 imprescindibles de Tomavistas 2023

Esta semana se celebra una nueva edición de Tomavistas, que vuelve al Parque Enrique Tierno Galván de Madrid entre el jueves 22 y el sábado 24 de junio. Estos días se podrá ver a muchos de nuestros artistas nacionales favoritos presentar nuevos discos y también a algunos internacionales muy queridos por aquí. Esta es una selección de los 12 imprescindibles de JENESAISPOP. Los últimos abonos están a la venta en la web oficial, así como también las entradas de día.

Triángulo de Amor Bizarro

Justo el día de salida de su nuevo disco ‘Sed’, Triángulo de Amor Bizarro estarán presentándolo en Madrid. Precedido por singles tan redondos como ‘Estrella solitaria’, a la altura de los mejores de toda su carrera, ‘Sed’ es un álbum que reflexiona sobre la fama y las estrellas estrelladas. Actuán el viernes 23 de junio a las 19.15 horas.



La Casa Azul

Una de las bazas de Tomavistas es la exclusividad que ha conseguido por parte de algunos artistas para actuar en la Comunidad de Madrid este 2023. Es el caso de La Casa Azul, que presentará sus últimos singles y lógicamente sus “greatest hits” en el que será su único show en dicha Comunidad este año. Le toca cerrar el Escenario Vibra Mahou este viernes a las 23.45.



The Vaccines

Igualmente el viernes, pero a las 21.25, será el turno de uno de los cabezas internacionales de Tomavistas. The Vaccines, infalibles en su pop-rock al grano (si no a la yugular), vistoso, efectivo y divertido, mucho antes de que llegaran Måneskin, vienen para presentar su disco de 2021, ‘Back In Love City’, por primera vez en Madrid. Es una fecha exclusiva en festivales de 2023.



Metronomy

El sábado 24 de junio ese cabeza de cartel internacional serán Metronomy. Serán los responsables de cerrar el Escenario Principal a las 23.50 horas. Los de Joseph Mount han continuado haciendo siempre algunas de las mejores canciones o discos del año desde que despuntaran con ‘The English Riviera’. La última prueba ha sido ‘Small World’ el año pasado, que nos dejaba hits como ‘It’s good to be back’, presente en nuestra lista con lo mejor del año. Curiosamente, el tema que finalmente se ha viralizado de ese reciente disco es ‘Right on time’.



Ladytron

Cabeza de cartel en nuestros corazones, Ladytron actuarán en el Escenario Stage 2, justo antes de Metronomy. Es su único concierto en festivales en España. Será el sábado a las 22.40 y ellos también vienen con nuevo disco bajo el brazo. Se trata del notable ‘Time’s Arrow’, en el que sumaban nuevos hits a clásicos como ‘Seventeen’ o ‘Destroy Everything You Touch’. Destacan pistas como ‘City of Angels’ o ‘Faces’ que no pueden faltar en su setlist actual.



Los Punsetes

Entre los Mejores Discos de 2022, destacamos y a pesar de que llegó tal año por los pelos, ‘AFDTRQHOT’. La de Tomavistas será la presentación oficial y en exclusiva del álbum en la Comunidad de Madrid en 2023. Momento de escuchar al fin en directo canciones en las que Los Punsetes se han renovado en temas de 10 minutos como ‘OCULTISMO’, el favorito del público ‘HOLA, DESTRUCCIÓN’ o ese ‘ESPAÑA CORAZONES’ que va a venir tan bien recuperar de cara al próximo 23-J. Por supuesto, no faltarán sus hits. Les toca el sábado 24 de junio a las 20.20 horas.



Hofe x 4:40

Que no se diga que no hay variedad estilística en Tomavistas. El sábado coincidirá con Punsetes el set de Hofe x 4:40 patrocinado por Jägermeister. Será ocasión de volver a ver en vivo la presentación de lo que fue una de las mixtapes más interesantes de 2022 en España, ‘AMODIOA’, entre el rap y la electrónica más variada.



La Bien Querida

Hablando de personas a las que también les ha tocado el sábado, La Bien Querida. La autora de ‘De momento abril’ tratará de arrastrar al público temprano, a las 14.45 horas, fomentando el carácter familiar de un evento para todo el mundo que de hecho ya no tiene conciertos de madrugada. Actuará después de dani, que sale a la 13.15 h. Esta presentación de ‘Paprika’ será la única actuación en festivales en Madrid de Ana Fernández Villaverde, este año.



Cala Vento

Entre los artistas nacionales que podríamos encontrar en las listas de lo mejor de 2023, Cala Vento, que han publicado el estupendo ‘Casa Linda’ hace muy pocas semanas. Un gran disco de rock en el que reflexionan sobre la amistad o la España vaciada, y en el que encontramos algunas de las grabaciones definitivas de su carrera, como ‘Equilibrio’, ‘Teletecho’ con Amaral’ o ’23 semanas’. Y lo habéis adivinado: esta será su única actuación en Madrid de 2023.



Depresión sonora

Yéndonos al jueves 22 de junio, los cabezas de cartel parecen La La Love You, que seguro que convierten la interpretación de ‘El fin del mundo’ y ‘El principio de algo’ en sendos “highlights” de este Tomavistas 2023. Pero también hay que destacar a Depresión Sonora, cuyas escuchas se cuentan igualmente por millones. El artista de post-punk, abierto a otros estilos más siglo XXI, presenta ‘El arte de morir muy despacio’, otro de los mejores trabajos de 2022, en su única fecha en festivales de Madrid en 2023.



Ginebras

Ginebras, de actualidad por su opinión viral sobre ese público de las primeras filas al que solo le interesa una banda de toda una jornada de festival, seguro que se sentirán más cómodas en Tomavistas, donde prácticamente son cabeza de cartel del jueves. Será el primer lugar y único festival en Madrid en 2023, y en él se podrán disfrutar sus nuevas canciones, contenidas en su álbum de este año ‘Quién es Billie Max‘. Actúan a las 21.10.



Mujeres

El disco de Mujeres finalmente no ha llegado en los primeros meses de 2023 como creíamos, pero seguro que igualmente su show será una fiesta, ya solo por por el número de hits garajeros con que nos han obsequiado en el último lustro. ‘Al final abrazos’, ‘Tú y yo’, ‘Un sentimiento importante’… son paradas obligatorias en su carrera, y atención al curso que podría tomar la misma tras esa balada que acaban de estrenar ‘Horizontal en llamas’.