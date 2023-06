Genesis Owusu corre por su supervivencia en ‘Leaving the Light’

‘STRUGGLER’ será el próximo albúm de Genesis Owusu. Se estrenará el 18 de agosto pero desde hace unas semanas se puede escuchar el single ‘Leaving The Light’. Este es su segundo trabajo, después de ‘Smiling with No Teeth‘, que llegó a las listas de los mejores álbumes de 2021 para JENESAISPOP.

Si en su primer disco Owusu habló de la lucha contra la depresión y el racismo, ‘STRUGGLER’ es la receta para superar y vencer en esas luchas. En palabras del cantante: «El luchador corre por un mundo absurdo sin dónde ni por qué, solo se deja llevar por un ritmo interior instintivo». Una frase que quizá sea perfecta para entender lo que será su segundo elepé.

«No necesito un arma / Puedo herirte con mi lengua», dice Genesis Owusu en ‘Leaving The Light’. El primer adelanto del álbum tiene cierto carácter catastrofista, pero a la vez pelea por la supervivencia. Es una historia que ya hemos oído de boca de Genesis Owusu, quizá aquí en un entorno más electrónico.

El beat suena a apocalipsis, a una carrera a contrarreloj, pero sin dejar de hacerte bailar. El sonido del bajo ayuda a crear una atmósfera brusca, muy basta. En el comunicado, Owusu explica cómo este sencillo es «una mezcla de punk poético y catarsis melódica», algo que, eso seguro, sí ha conseguido.

El tracklist completo de ‘STRUGGLER’:

1. Leaving The Light

2. The Roach

3. The Old Man

4. See Ya There

5. Freak Boy

6. Tied Up!

7. That’s Life (A Swamp)

8. Balthazar

9. Stay Blessed

10. What Comes Will Come

11. Stuck To The Fan