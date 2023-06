Bad Bunny dice que el teléfono que tiró de una fan está a salvo

Bad Bunny dijo que en 2023 se tomaría un descanso. Bad Bunny mintió. Por ahora, Benito lleva dos singles publicados, ‘Where She Goes‘ y ‘x100to’, su corrido tumbado con Grupo Frontera. Ambos siguen entre los 10 hits más escuchados en el mundo y acumulan cifras monstruosas.

Benito protagoniza esta semana la portada del mes de julio/agosto de Rolling Stone. La entrevista sigue al conejo malo desde Coachella hasta la actualidad, pero es parco en noticias. A duras penas deja caer Benito que tiene pensada una colaboración con Travis Scott.

En la entrevista, Martínez habla sobre el altercado que protagonizó a principios de año, cuando arrojó al agua el teléfono de una fan que se acercó a él para hacerse un selfie sin su consentimiento, invadiendo su espacio personal. El mundo pensó que ese móvil cayó al agua, pero no, Benito confirma que el teléfono está a salvo: «El teléfono no se rompió, aún existe, me molesta que la gente no haya dicho esto. Cayó en unos arbustos. La chica tiene su teléfono, debería subir el vídeo».

En otro punto del artículo, Benito revela que se ha aficionado a coleccionar vinilos de los años 70, un «periodo que está inspirando su música». Un disco de José Feliciano, concretamente, se encuentra entre sus hallazgos favoritos porque escucharlo se parece a, según Rolling Stone, «entrar en un túnel del tiempo que recorre los sesenta años de carrera del compositor».

De hecho, Bad Bunny aprovecha la ocasión para reivindicar la figura de Feliciano: «Me sorprende que la gente joven no sabe lo grande que fue. Dice «oh, Bad Bunny está rompiendo barreras con los gringos». No, José Feliciano ya estaba rompiendo barreras con los gringos desde los setenta, ¿me entiendes? Ya hacía giras mundiales, tocaba en Londres, cantaba en inglés a públicos anglosajones».

Por otro lado, Sony ha cancelado el estreno de ‘El Muerto’, el spin-off de ‘Spider-Man’ en el que iba a aparecer Bad Bunny. El cantante iba a interpretar el personaje de Dorado, el némesis de El Muerto, pero el proyecto queda parado de momento.