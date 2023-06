‘FOR ALL THE DOGS’ podría ser el título del próximo álbum de Drake

Drake ha anunciado el lanzamiento de un nuevo álbum con motivo de su debut en el mundo de la poesía. El artista estrenaba su primer libro ‘Titles Ruin Everything: A stream of consciousness by Aubrey Graham and Kenza Samir’, que ya está a la venta, con un post en Instagram en el que aseguraba «No sé si alguna vez en mi vida he querido tanto que la gente compre o apoye algo».

Para promocionar el poemario que ha escrito en colaboración con Kenza Samir (compositor y colaborador habitual de Drake), el artista usó páginas enteras en periódicos como Los Angeles Times, el New York Post o el Houston Chronicle en los que aparecía un QR. Y es que ese QR además de información sobre el libro, tenía el anuncio de un próximo álbum. «Hice un álbum para acompañar a este libro. Dicen que echan de menos al viejo Drake, chica, no me tientes. FOR ALL THE DOGS», se pude leer en la web.

Ya hay medios, como Rolling Stone, que aseguran que ‘For All The Dogs’ es el nombre de este nuevo trabajo, aunque el artista no lo ha confirmado, al igual que tampoco ha desvelado la fecha de estreno.

