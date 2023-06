Queens of the Stone Age y Pet Shop Boys, top 10 en España

Quevedo mantiene el número 1 de la lista de discos en España con ‘Donde quiero estar’, mientras Karol G se queda de nuevo el puesto 2 con ‘Mañana será bonito’.

La entrada más fuerte la producen Queens of the Stone Age con ‘In Times New Roman’, un nuevo álbum con el que arañan un top 5 en España. El álbum ha sido número 2 en Reino Unido y número 9 en Estados Unidos. Entre los países entre los que Josh Homme pueden continuar presumiendo de número 1, Bélgica, Holanda y Nueva Zelanda.



- Publicidad -

El nuevo recopilatorio de Pet Shop Boys, ‘Smash The Singles 1985/2020’, logra llegar al número 7 en nuestro país. El disco ha sido top 4 en Reino Unido y top 5 en Alemania.

Las entradas de la semana en España se completan con la reedición ‘Daiquiri Blues’ de Quique González en el puesto 35, ‘Forever King’ de Don Omar en el puesto 76, ‘King of a Land’ de Yusuf y Cat Steens en el número 91 y ‘The Very Best of 1989-2023’, el nuevo recopilatorio de Texas, que ha conseguido llegar al número 100.



- Publicidad -