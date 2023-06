‘Playing Robots Into Heaven’: James Blake vuelve al final del verano

James Blake ha anunciado su nuevo álbum ‘Playing Robots Into Heaven’ en el que parece que volverá a sus raíces más electrónicas. Aunque el disco saldrá a finales de verano, el 8 de septiembre, Blake ya ha adelantado un single de ese trabajo: ‘Big Hammer’.

‘Big Hammer’ es, más bien, una obra audiovisual. El vídeo está dirigido por Oscar Hudson (que ha trabajado con artistas como Radiohead o Bonobo) y en él se ve la performance de una banda un poco… criminal, digamos. Es un tema muy corto, apenas llega a los 3 minutos. Y, además, la lírica no tiene nada de protagonismo. El sonido electrónico sirve de acompañante para los actos delictivos de esta banda que tiene especial cariño por los alunizajes contra comercios.

Este álbum nuevo tendrá su propia gira internacional (a España no llega), que comenzará el 18 de septiembre en Milán y que pasará por la ciudad natal de Blake.

JUL 6, 2023. LONDON, UK

AUG 16, 2023. OSAKA, JAPAN

AUG 18, 2023. TOKYO, JAPAN

SEP 21, 2023. BRUSSELS, BELGIUM

SEP 22, 2023. PARIS, FRANCE

SEP 24, 2023. BERLIN, BERLIN

SEP 26, 2023. TILBURG, NETHERLANDS

SEP 28, 2023. LONDON, ENGLAND

OCT 3, 2023. ATLANTA, GA

OCT 5, 2023. NEW YORK, NY

OCT 9, 2023. BOSTON, MA

OCT 10, 2023. MONTREAL, QC

OCT 12, 2023. TORONTO, ON

OCT 14, 2023. CHICAGO, IL

OCT 16, 2023. SAN FRANCISCO, CA

OCT 19, 2023. LOS ANGELES, CA



