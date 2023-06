Rosalía tiene su nuevo proyecto en una nota de iPhone

Rosalía ha ido al podcast de Rick Rubin (productor y músico), Tetragrammaton. La conversación es íntima y muy filosófica, no se siente como una entrevista al uso. Rubin comienza dándole las gracias a Rosalía por su música. El proceso creativo, la inspiración y los nuevos proyectos han sido los grandes tópicos de la charla. Además, ambos han hablado de la forma en la que cada proyecto nuevo de un artista debe ser diferente al anterior: cada uno es parte de un momento vital, y eso es lo que debe representar.

Así ha sido como Rosalía ha acabado confesando que ya sabe que forma y aspecto tendrá su nueva fase, su nuevo proyecto. Aunque no lo ha especificado, sí que ha dicho que cuanto más crece «más vuelve a sus raíces del rock», que fue lo que siempre escuchó en su casa. Quizá haya sido una pista.

- Publicidad -

«Sí, tengo clara la nueva fase. Tengo una nota entera en el iPhone larguísima con todo escrito. Hay letras, la forma en la que imagino el show, ideas de arreglos que quiero intentar… Escribo todo lo que se me viene a la mente del nuevo proyecto, las primeras intuiciones» explicaba la cantante de ‘Tuya’.

Aunque el diálogo ha sido muy denso, ya que ambos artistas han compartido muchos puntos de vista e ideas, no ha pasado desapercibido un momento quizá un tanto… incómodo. Y es que, hablando de álbumes pop en España, Rubin (fijo que no estaba puesto al día de la vida amorosa de Rosalía) ha dicho que había uno en particular que le había encantado, uno con «la portada roja» (refiriéndose al último de C. Tangana). Rosalía ha dicho brevemente: «¿’El madrileño’? Yes, yes». Y ha cambiado de tema rápidamente.

- Publicidad -

Ella también ha hablado de su pasión por Almodóvar y su forma de entender la energía femenina; la forma que tiene de entender su fe y el papel de Dios como creador (incluso de su música); la apropiación cultural o de la vez que, con 17 años, tuvo que operarse de la voz después de destrozársela por «fumar, beber y cantar demasiado alto un sábado, cuando ya es muy tarde para estar haciendo eso en raves y clubs. Temas de conversación muy complejos para los que la artista ha dado respuestas muy personales.