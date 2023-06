Lana Del Rey llega a un acuerdo con Estrella Fugaz y Julio Drove por plagio

Lana Del Rey ha llegado a un acuerdo legal con Lucas Bolaño, líder de Estrella Fugaz, y con el artista visual Julio Drove, para evitar ir a juicio por plagio. Estrella Fugaz y Drove demandaron a Del Rey el año pasado acusando a la artista de haber copiado un fragmento del cortometraje ‘Sky‘, de Drove, de 2009, en los primeros segundos del vídeo de ‘Summertime Sadness’, de 2012, sin permiso.

El vídeo de ‘Sky’ utiliza un fragmento de ‘Strange Dumpling Cheeks’, canción que Bolaño publicó en 2008 bajo el alias de Experimental Little Monkey, incluyendo la frase susurrada “Remember, I will always love you, bye”. La combinación de audio y vídeo de ‘Sky’ aparecía reproducida en los primeros segundos del vídeo original de ‘Summertime Sadness’, que, de manera coincidente, ya no está disponible en el canal oficial de Youtube de Lana Del Rey. En su lugar es posible visualizar una versión recortada que prescinde precisamente de ese fragmento que Bolaño y Drove defienden Lana copió de su obra.

El Diario informa de que el equipo de Lana intentó que la demanda fuera desestimada debido al tiempo transcurrido y la actualidad y acusó a Bolaño y Drove de haber esperado siete años a demandar a Lana a pesar de que un comentario de 2015 dejado en Youtube (tan visible que aparece en primer lugar y suma 19 likes) ya advertía de que un trozo del vídeo de ‘Sky’ había sido utilizado en el de ‘Summertime Sadness’. Sin embargo, Bolaño y Drove aseguran que no leyeron dicho comentario hasta 2022: fue entonces cuando decidieron interponer la demanda contra Elizabeth Grant.



En su denuncia, Estrella Fugaz y Julio Drove exponen además que el videoclip original de ‘Summertime Sadness’ ha sido especialmente lucrativo para Lana, pues no hay que olvidar que esta es una de sus canciones históricamente más populares. En el momento de la demanda el vídeo original -el que incluía la intro aparentemente fusilada de ‘Sky’- superaba los 350 millones de visualizaciones en Youtube y generaba «millones de dólares en royalties” de los cuales “los demandantes no han visto ni un céntimo”. Misteriosamente, el videoclip actualmente subido a Youtube prescinde de su intro original: parece, como explica El Diario, que el gigante Universal ha movido sus hilos para sustituir una versión del vídeo por otra sin perder visualizaciones y sin que nadie se entere.

Lana no es extraña a las demandas por plagio, como saben Radiohead. Pero nunca habríamos imaginado a la cantante enfrentada con el autor de ‘Un sendero fluorescente‘ y ‘Luminosa‘; un tesoro del indie patrio que hoy aparece en los medios por el motivo más imaginado. O no tanto, después de todo…





