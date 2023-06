Kiss, avistados en un minibús de Alsa en Cartagena

Kiss acaban de ofrecer un concierto en el festival Rock Imperium de Cartagena, dentro del marco de su gira mundial ‘End of the Road World Tour‘. La de Murcia ha sido la primera de tres fechas en España que incluye la gira: el 2 de julio pasa por Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, y el 3 de julio por Madrid, antes de partir hacia otras ciudades de Europa y después hacia otros continentes.

Pero ha sido la visita de Kiss en Cartagena la que muchos conservarán por siempre en su memoria, y no porque en el concierto no faltasen éxitos como ‘I Was Made for Lovin’ You’, ‘Rock and Roll All Nite’, ‘Detroit Rock City’ o ‘Lick It Up’. Que también.

En los últimos días ha circulado por redes un curioso vídeo en el que los integrantes de Kiss aparecen abandonando el recinto del Parque de la Cuesta del Batel subidos en un minibús de Alsa, aún vestidos con sus prendas habituales y maquillados. Una escena surrealista que alguien ha tenido a bien de dejar capturada en un vídeo para la posteridad, no vaya a ser que la confunda con un sueño o un delirio. El trayecto por supuesto es privado, pero pocas escenas hemos visto más chanantes que esta. A veces la realidad supera la ficción.

"Este porro no sube" *5 minutos después…* "Esos son los @kiss paseando por Cartagena en un minibús de Alsa?" pic.twitter.com/2eUxvDYtZK — Miguel Ángel Cervantes Bayo🇩🇰 (@mangelct99) June 26, 2023

También en Cartagena, durante una entrevista en el Rock Imperium, uno de sus integrantes ha cantado ‘La Macarena’ de Los Del Río (no confundir con Yo La Tengo) delante de cámara, cambiando «Macarena» por «Cartagena». Cantarla parece hacerle algo de gracia, hasta que el artista afirma que realidad»odia esta canción».

La gira actual de Kiss, de despedida, es mastodóntica y lleva realizándose desde 2019. Son 244 conciertos en total los que conforman este tour que concluirá, ya para siempre, con dos fechas programadas en Nueva York los días 1 y 2 de diciembre.