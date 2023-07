Muere Rick Froberg, cantante de Drive Like Jehu y Hot Snakes

Rick Froberg, cantante y guitarrista de Drive Like Jehu y Hot Snakes, ha fallecido a los 55 años a causa de una enfermedad cardíaca no diagnosticada, ha confirmado su pareja, Britt, en redes.

John Reis, amigo y colaborador de Froberg, ha informado de la noticia: «Rick ha fallecido por causas naturales. Su arte hizo que el mundo fuera mejor. Lo único que él amaba más que el arte y el rock ‘n roll eran sus amigos. Le recordaremos siempre por su creatividad, su visión y su capacidad para traer belleza al mundo».

- Publicidad -

Con apenas dos álbumes publicados, ‘Drive Like Jehu’ (1991) y ‘Yank Crime’ (1994), el segundo de los cuales editó una multi, Interscope, durante el momento de mayor apogeo del rock alternativo en los 90, Drive Like Jehu fue una banda tremendamente influyente en el desarrollo de la música emo. Aunque su sonido se adscribía más bien en el post-hardcore, también fue algo inclasificable en su época, y bandas como Jimmy Eat World, The Locust o The Dillinger Escape Plan han reconocido la influencia de Drive Like Jehu en su música.

Formándose en 1990 tras la disolución de la banda Pitchfork, Drive Like Jehu se separó en 1995 debido al éxito de la banda paralela de Reis, Rocket from the Crypt, que también editó discos en multinacionales. Hubo reunión de Drive Like Jehu en 2014, pero Froberg sobre todo siguió tocando con su banda Hot Snakes, que seguía en activo: en 2018 publicó su último disco.

- Publicidad -

Fue en aquel ‘Jericho Sirens’ en el que se incluía un corte llamado ‘I Need a Doctor’, en el que Froberg denunciaba la desatención que había recibido por parte del sistema sanitario estadounidense.