Sé tú mismo con Jon Batiste y amigos, gracias a Coca-Cola y Mad Cool

La música es ese lugar seguro en el que siempre podrás ser libre. Ese es el espíritu del himno veraniego que se acaba de sacar de la manga Jon Batiste. El gran ganador de los Grammy 2022, ceremonia en la que arrasó, está de regreso este año con un tema llamado ‘Be Who You Are’ que protagoniza la nueva campaña de Coca-Cola. Pertenece a la iniciativa musical COKE STUDIO, y en pocas semanas ya suma millones de streamings.

‘Be Who You Are’ es una colaboración entre artistas de varios continentes, en la que cada uno de ellos nos acerca a comprender en qué consiste la magia de la música. Sobre un exquisito ritmo jamaicano, Batiste nos asegura que «podremos cantar lo que otros no podrán cantar». El gran J.I.D., autor recientemente de un discazo como ‘The Forever Story’, se sube a la segunda estrofa para contarnos cómo «nos crecerán alas con las que podremos volar». Las surcoreanas NewJeans flotan en su nave en el videoclip de la canción, desafiando la gravedad tanto como Camilo, que aparece al final para recordarnos que «la vida es más grande mientras más es compartida». «La música tiene una capacidad inigualable para elevar y conectar a las personas» es la inspiración de esta campaña, según Javier Meza, Director de Marketing de Coca-Cola en Europa, y eso es precisamente lo que nos cuenta ‘Be Who You Are’.

Y porque precisamente esto va de compartir cosas con otras personas, COKE STUDIO se ha implicado también este verano en festivales como Mad Cool, que se celebra en Madrid entre los días 6 y 8 de julio con grandes nombres como Lizzo, Robbie Williams, Red Hot Chili Peppers, Janelle Monáe o Lil Nas X. Fechas veraniegas en las que una Coca-Cola bien fría se hace imprescindible, bien sola o bien a través de tu combinado favorito. Para festivales, Coca-Cola ha preparado una acción junto a la artista Blanca Fernández. Ha creado un mural único del cual podrás llevarte tu propia canción, además de

echarte unas risas con tus amigos.

Así pues, en el espacio de Coke Studio se mezclan de manera increíble el arte y la música. El mural elaborado por Be Fernández se convierte en una pieza interactiva, permitiendo a todos los visitantes crear su propia música. Es una ocasión especial para vivir una experiencia única, cargada de creatividad y diversión, que se puede compartir en las redes sociales y guardar como un recuerdo inolvidable.

Esto será solo el principio de una serie de accciones este verano por parte de Coca-Cola y COKE STUDIO. Los temas originales que se esperan son hasta 10, y además de este ya escuchado por parte de Jon Batiste con NewJeans, J.I.D, Camilo y Cat Burns, se espera que también se involucren otros artistas de todo el mundo. Desde Turquía, Evdeki Saat; desde la India, Shreya Ghosal; desde China, XIN LIU; desde Estados Unidos, Imagine Dragons; y desde Reino Unido, Sam Smith, que está precisamente entre quienes podrás ver actuar en la inminente edición de Mad Cool.

Además, ya en septiembre, habrá una nueva edición de Coca-Cola Music Experience, el festival de música y ocio de referencia entre la gente joven. Será los próximos 1 y 2 de septiembre en el Nuevo Espacio de Festivales de Madrid, donde este año se celebrará su 13ª edición. Más de 30 nombres, 48 horas de música en directo y una ambiciosa oferta de experiencias sorpresa volverán a hacer de CCME un plan imprescindible. Están confirmados artistas de primer nivel como Quevedo, Yungblud, Maria Becerra, Lali, Nil Moliner, Maikel Delacalle, Saiko, La La Love You, Mae Muller, Vicco, Dylan, Luc Loren, Paula Koops, Charlie USG, Meler, Ters, Megara o Noan. En las próximas semanas se desvelará la identidad del resto de artistas del cartel.