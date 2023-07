Denom, el rapero madrileño, autor de éxitos como ‘Solo pienso en ti’ o ‘Danger’, ha pedido disculpas tras golpear a un fan en la cabeza con el micrófono durante una actuación en el festival Holika, celebrado este fin de semana en Calahorra, La Rioja.

Denom acusaba al fan de tirarle un hielo durante su actuación. Tras agredirle, el rapero volvía al escenario y se dirigía al público. Cita I Am Rap: «¿Sabéis lo que es el respeto a la gente? Nosotros venimos desde Madrid, hemos conducido cinco horas hasta aquí. ¿Me voy a poner ahí para que me tiréis hielos? Miradme, aquí estoy, lanzarme todos los hielos que queráis».

- Publicidad -

El medio citado comparte una imagen de la persona agredida, que queda con una hemorragia en la parte superior de la cara.

Denom ha publicado una extensa disculpa con el fan en el que expresa su arrepentimiento por lo ocurrido: «Cometí un error, en un momento de euforia, nerviosismo y de no saber gestionar la situación y las emociones, no tengo justificación alguna para esa salida, para ese golpe… Te pido disculpas porque no sé ni por qué reaccioné así, me sentí atacado tras recibir el hielo y no supe actuar como debía. Me avergüenzo y me siento muy decepcionado conmigo mismo por como puedas sentirte y por el daño que te he causado. Por lo mal que les hice quedar a la gente de la organización y por lo mal que he gestionado todo».

- Publicidad -

El autor de ‘Medicina’ pone su reacción en un contexto de estrés añadido: «Ese día íbamos sin equipo de trabajo, sin nadie que condujera, organizara, o nos dijera adónde teníamos que llegar. La persona que se encargaba de la seguridad y de nuestra organización sufrió un amago de infarto ese mismo día. Por lo que, con la preocupación de no saber ni qué estaba pasando, agarré mi coche y recogí uno por uno a cada uno de los integrantes del grupo. Íbamos sin dormir, con un estrés extra, preocupados y sin respuesta por parte de la persona que debía acompañarnos que aparte de trabajar juntos es nuestro amigo».

Aclara el artista: «¡Todo esto no justifica nada, ni siquiera el hecho de recibir un hielazo! Nada de esto lo digo por justificar el acto, del cual solo siento vergüenza y arrepentimiento. Pero eran las 5.30 de la madrugada sin dormir, sabiendo que en ese escenario no estaba la persona que a mí me da la seguridad, y no supe gestionarlo… Te vuelvo a pedir perdón sin saber quién eres… Me gustaría poder hacerlo personalmente y directamente. Lo siento».

Durante el fin de semana Denom agredió un fan, abriéndole la cabeza tras golpearlo con un micrófono. Le acusaba de haberle lanzado un hielo. Posteriormente, el artista pidió disculpas: pic.twitter.com/oBG1Cny7KH — 𝕲𝕽𝕴𝕹𝕯𝕴𝕹’ (@WhatsGRINDIN) July 3, 2023