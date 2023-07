Bilbao BBK Live y Coca-Cola te invitan a elevarte este verano con Jon Batiste

Clásicos como ‘Don’t worry, be happy’ o ‘I Will Survive’ han contribuido a hacer un mundo mejor. Uno en el que nos sintamos mejor con nosotros mismos. Ese ha sido el cometido de temas más recientes como ‘Beautiful’ de Christina Aguilera, ‘Born this Way’ de Lady Gaga o ‘Happy’ de Pharrell. Y ese parece también el objeto de ‘Be Who You Are’, el nuevo single de Jon Batiste, ganador del Grammy a Álbum del Año, entre otros, en 2022. El artista volverá este año y de momento ha entregado este aperitivo para COKE STUDIO, la plataforma musical de Coca-Cola, que este verano nos presenta jugosas novedades.

La primera es justo este tema de ritmo jamaicano. ‘Be Who You Are’ nos invita a querernos y a mimarnos, a desarrollar nuestras «propias alas» para volar, en compañía de artistas tan variados como NewJeans, J.I.D., Camilo o Cat Burns. Tan diferentes entre sí, se unen en pos de un mensaje común: celebrar la felicidad y la aceptación de quiénes somos, en compañía de nuestros amigos. «La música tiene una capacidad inigualable para elevar y conectar a las personas» es el lema para este verano de COKE STUDIO, según Javier Meza, Director de Marketing de Coca-Cola en Europa.



Y porque precisamente esto va de compartir cosas con otras personas, la segunda acción que destacamos de este verano es que COKE STUDIO se ha implicado en festivales como Bilbao BBK Live, que se celebra entre los días 6 y 8 de julio con cabezas de cartel tan apetecibles como Florence + the Machine, Arctic Monkeys o Pavement, y nombres tan suculentos como Fever Ray, Róisín Murphy o Röyksopp. En Kobetamendi se hará imprescindible una Coca-Cola bien fría, sola o en forma de tu combinado favorito, en una acción muy especial. Para festivales, Coca-Cola ha preparado un espacio donde la artista Be Fernández estará pintando los días previos un mural interactivo. Una obra de arte interactiva que permitirá a los participantes crear música al tocarlo y podrán llevarse un miniclip dinámico para compartirlo en sus redes sociales.

Pero habrá más sorpresas por parte de Coca-Cola y su plataforma musical COKE STUDIO. Tras el tema de Jon Batiste junto a NewJeans o J.I.D., habrá otros más de Imagine Dragons (Estados Unidos), Sam Smith (Reino Unido), Diljit Dosanjh (India/Canadá), Evdeki Saat (Turquía), Inner City Youth Orchestra of Los Angeles (Estados Unidos), Jessie Reyez (Estados Unidos), Shae Gill (Pakistán), Shreya Ghosal (India), XIN LIU (China) y Zack Tabudlo (Filipinas).

El colofón a todo esto en nuestro país será la nueva edición de Coca-Cola Music Experience, el festival de música y ocio de referencia entre el público joven. Aquel en el que el año pasado pudimos ver y entrevistar a Måneskin. La edición 2023 tendrá lugar los próximos 1 y 2 de septiembre en el Nuevo Espacio de Festivales de Madrid. Más de 30 nombres, 48 horas de música en directo y una ambiciosa oferta de experiencias sorpresa volverán a hacer de CCME un plan imprescindible. Están confirmados artistas de primer nivel como Quevedo, Yungblud, Maria Becerra, Lali, Nil Moliner, Maikel Delacalle, Saiko, La La Love You, Mae Muller, Vicco, Dylan, Luc Loren, Paula Koops, Charlie USG, Meler, Ters, Megara o Noan. En las próximas semanas se desvelará la identidad del resto de artistas del cartel.

Los envases de Coca-Cola en Europa serán un portal clave para desbloquear algunas de estas experiencias. A través de códigos QR escaneables, este verano los fans podrán acceder a la app de Coca-Cola, donde tendrán la oportunidad de ganar entradas para festivales y otros premios relacionados con la música.