The Jesus and Mary Chain, también en Barcelona

The Jesus and Mary Chain están entre los confirmados de Primavera Weekender. Se trata del pequeño «Primavera Sound» que se celebra en un complejo turístico tipo ATP, cada otoño en Benidorm. Por allí también estarán Blonde Redhead, Alan de Low, Biig Piig, Renaldo & Clara y un largo etcétera. JENESAISPOP vuelve a ser medio colaborador del evento.

Sin embargo, The Jesus & Mary Chain han informado de que el mismo fin de semana estarán también en Barcelona, en concreto en la Sala Apolo. Será el 17 de noviembre y las entradas ya están a la venta en DICE a un precio de 36 € más gastos de distribución.

Será ocasión de ver un nuevo concierto de los que fueran representantes del noise pop de los 80. Gracias a discos como ‘Psychocandy’ y temas como ‘Just Like Honey’ o ‘Darklands’ se convirtieron en uno de los grupos más influyentes del rock de aquella década, marcando el camino de gente como The Raveonettes, A Place to Bury Strangers o The Pains of Being Pure at Heart.



