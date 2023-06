The Jesus & Mary Chain, Blonde Redhead, Alan de Low… a Primavera Weekender

Cuando está a punto de comenzar Primavera Sound tanto en Barcelona como en Madrid (de hecho ya lo han hecho los conciertos en sala de Primavera en la Ciudad en el caso de Barna), se anuncia el cartel de su hermano pequeño. De hecho, ya ha podido verse en una lona del Fòrum.

El Primavera Weekender, que se celebra en un cuco resort con cabañas para pernoctar en Benidorm, tendrá lugar los días 17 y 18 de noviembre. Y entre los grandes nombres de su cartel figura gente clásica como The Jesus & Mary Chain, Blonde Redhead, Alan de Low actuando en solitario tras la muerte de Mimi…

- Publicidad -

Antònia Font, Deerhoof, Fucked Up, OFF!, Protomartyr, Public Service Broadcasting, Bush Tetras y Bob Mould también figuran entre los grandes nombres, junto a DOMi & JD Beck, Biig Piig, The Dare, Water From Your Eyes, Model/Actriz y Mannequin Pussy.

En el apartado nacional destacamos a Renaldo & Clara, Aiko El Grupo o Mainline Magic Orchestra, además de los dj sets de Brava e Indiespot vs Xtrarradio.

- Publicidad -

Las entradas para Primavera Weekender 2023, a la venta a partir del próximo jueves 15 de junio a través de DICE, incluyen acceso a los conciertos, régimen de pensión completa durante el fin de semana y alojamiento durante dos noches en bungalows con un mínimo de 2 personas y un máximo de 6. Todos los precios y modalidades de entradas ya se pueden consultar en la página web de Primavera Sound.