Un fan le pide a Machine Gun Kelly que le dé un puñetazo: él cumple sus deseos

«He venido desde México para que me des un puñetazo en la cara». Esto se podía leer en la pancarta de un fan en el concierto de Machine Gun Kelly en el festival Rock Werchter. El artista le preguntó por qué quería eso y la respuesta fue «porque te quiero».

Antes de decidir si cumplía los deseos del chaval, Machine Gun Kelly se lo pensó bien: «Tengo anillos puestos, tío. Te va a doler. No sé si hacerlo, es una situación con la que no voy a ganar nada». Y siguió con el concierto. Solo cuando bajó del escenario y se paseó cerca del público, fue cuando se volvió a acercar al fan con la pancarta. Después de leerla otra vez, le dio el puñetazo que tanto ansiaba mientras le gritaba: «¡Te quiero!».

El artista, que actuará hoy en el Mad Cool, también protagonizó ayer un momento bastante caótico en Madrid. Vía Instagram, Gun Kelly, avisó a todos sus fanáticos para que fueran a su hotel, donde pensaba darles una sorpresa: «No puedo aguantar hasta el festival, tengo muchas ganas de veros». Quiso tocar un par de canciones desde el balcón de su habitación, pero la policía española no se lo permitió porque sus fans habían colapsado una de las calles más grandes de la ciudad.

Machine Gun Kelly fulfills a fan’s wish to be punched in the face during his set at the Rock Werchter festival. pic.twitter.com/vrpnBznfnw

— Pop Crave (@PopCrave) July 5, 2023