‘METANOIA’ de Belén Aguilera es nuestro Disco de la Semana. El EP se ha ido presentando con multitud de singles: ‘GALGO’, ‘PAS’ con Pimp Flaco, ‘Nadie me ha preguntado’ e ‘ILUSIÓN ÓPTICA’. Por lo que vemos en Spotify, parece que el que más se puede pegar es el último, ‘LICÁNTROPO’, y es nuestra Canción del Día hoy.

En nuestra crítica del EP especulábamos con que esta canción optaba por una producción adulterada, precisamente para reflejar la personalidad de alguien que se transforma en un monstruo. La propia Belén Aguilera nos da la razón en unas palabras para JENESAISPOP.

Nos cuenta en WhatsApp de voz: «Sobre las distorsiones vocales, me gusta mucho que la producción tenga mucho que ver con la letra y que cuente un poco lo que la letra está contando, o al menos la emoción que quiero transmitir. Como hablo de un elemento de transformación, me gustaba la idea de jugar con la distorsión de las voces para reflejarlo. Y a la vez también, como es una canción que habla de algo un poco oscuro, que incluso quería que diera miedo, he intentado que esa oscuridad y ese miedo se reflejara en producción».

El vídeo lleva la canción a otro lugar. Si la letra parece enfrentar los propios fantasmas para no desbarrar uno mismo, consintiendo interpretaciones como el tratar sobre una adicción, el videoclip, medio comedia, medio película de terror, va por otros derroteros. En él vemos a Belén Aguilera como asesina en serie, en un hotel en el que finalmente es descubierta.

Varios eventos aguardan a Belén Aguilera durante las próximas semanas, por ejemplo Fan Futura, Arenal Sound, Salamanca Vive, Brava Madrid o Extremusika. Podéis consultarlos todos en el Linktr.ee de su Instagram.



