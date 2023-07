Dua Lipa, Billie Eilish, Ava Max y Nicki Minaj: la premiere de ‘Barbie’ fue muy rosa

‘Barbie’ no se ha estrenado aún y la expectación es cada vez más grande. La película de Greta Gerwig se estrenará el 21 de julio y cuenta con un reparto que ha conseguido llamar mucho la atención. Y no solo por el rosa fluorescente que envuelve su universo. La premiere se ha celebrado en Los Ángeles con los actores, actrices y artistas musicales: Margot Robbie, Ryan Gosling, Dua Lipa, Billie Eilish, Ava Max, Nicki Minaj y Karol G no se han perdido la cita.

Y es que la ropa y la música son partes muy importantes de esta nueva versión de ‘Barbie’, y así se ha demostrado en su presentación. Tanto Margot Robbie como Ryan Gosling (los dos principales protagonistas) lo han dado todo, comprometiéndose con la estética de la muñeca en cada una de sus apariciones de prensa. Ayer, Margot Robbie, se vistió con un diseño de Schiaparelli inspirado en un traje real de la muñeca Barbie de 1961: ‘Solo In The Spotlight’.

- Publicidad -

Entre los asistentes estaba Dua Lipa, que, además de actuar en el filme, le ha puesto sonido con ‘Dance the Night’. Billie Eilish no renunció a su estilo personal, pero lo hizo muy «Barbiecore». También ella participará con una canción, ‘What Was I Made For?’. Parece que pondrá letra y melodía a la crisis existencial que tendrá la muñeca en la película.

Además, Ava Max, Karol G y Nicki Minaj pasaron por la alfombra roja, ya que serán parte también de la banda sonora. Aquí se puede ver el tracklist:

1.-‘Pink’ by Lizzo

2.-‘Dance The Night’ by Dua Lipa

3.-‘Barbie World’ Nicki Minaj & Ice Spice (with Aqua)

4.-‘Speed Drive’ by Charli XCX

5.-‘WATITI’ by KAROL G featuring Aldo Ranks

Track 6 by Unkown

7.-‘Journey To The Real World’ by Tame Impala

8.-‘I’m Just Ken’ by Ryan Gosling

9.-‘Hey Blondie’ by Dominic Fike

10.-‘Home’ by HAIM

Track 11 by Unknown

12.-‘Forever & Again’ by The Kid LAROI

13.-‘Silver Platter’ by Khalid

14.-‘Angel’ by PinkPantheress

15.-‘butterflies’ by GAYLE

16.-‘Choose Your Fighter’ by Ava Max

17.-‘Barbie Dreams’ by FIFTY FIFTY featuring Kali (Feat Kali)

margot robbie at the barbie premiere in custom schiaparelli based on the 1961 ‘solo in the spotlight’ barbie, the pink scarf in her hand and red rose detailing this commitment to barbiecore is top notch 🎀 pic.twitter.com/3ShKr3oDv0 — ❦ (@saintdoII) July 10, 2023

- Publicidad -

Margot Robbie and fellow #Barbie Nicki Minaj at the #BarbieMovie premiere in Los Angeles. pic.twitter.com/xOOpv1CYA6 — Pop Crave (@PopCrave) July 10, 2023

- Publicidad -

Billie Eilish at the L.A. premiere of #Barbie. pic.twitter.com/vG0mF6iGvw — Pop Crave (@PopCrave) July 10, 2023