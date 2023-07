Zayn no es misterioso, simplemente estuvo «muy expuesto desde muy joven»

Cuando los miembros de One Direction se separaron, cada uno tomó un camino. El de Zayn ha estado marcado por el misterio y la seriedad. Y, después de 6 años sin conceder entrevistas ni hacer apariciones públicas, el cantante se ha sentado a charlar con Alex Cooper, del podcast ‘Call Her Daddy’. Durante la entrevista ha hablado de la separación de One Direction y cómo vivió la fama desde tan joven, de la ansiedad y de su nuevo tema ‘Love Like This’.

El artista ha explicado que antes de él abandonar One Direction «ya había mucha política» y que «algunas personas estaban haciendo sus cosas y otras no querían firmar contratos». Él solo se adelantó a lo que era inevitable, el fin. Además, ha confesado: «Estábamos hartos los unos de los otros. Habíamos estado todos los días juntos, durante 5 años. Habíamos vivido cosas que nadie entendería, solo nosotros».

Aunque no habla mal de sus compañeros, Zayn reconoce que el motivo de que sea tan reservado como solista es porque ya estuvo «muy expuesto cuando era muy joven». Durante la entrevista habla de la ansiedad, de cómo incluso esa charla es un reto para él. Pero a Zayn le gusta vivir lejos del foco mediático. Por eso, a la pregunta del incidente con su ex-suegra, Yolanda Hadid, defiende su privacidad y la de su hija y no se pronuncia.

Sobre su próximo tema ‘Love Like This’, que se estrena el 21 de julio, ha dicho que «es un tema de verano. De buenas vibras y veraniego». Además, confirma un álbum nuevo que dice, tendrá un sonido diferente y mucha narración de su propia vida.

Zayn reveals that one of the reasons he left One Direction was because he wanted to be the first to go solo:

“I completely, selfishly wanted to be the first person to go and make my own record, if I’m being completely honest with you. I was like, 'I’m gonna jump the gun here… pic.twitter.com/eRwyVOJn6r

— Pop Crave (@PopCrave) July 12, 2023