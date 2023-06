Zayn es un «motopapi» en el avance de su single

Zayn vuelve. El cantante ha publicado un adelanto del videoclip de su nuevo single en redes, en el que aparece bajo un casco, poniendo una moto en marcha, en modo «motopapi». La nueva música de Zayn llegará «muy pronto este verano», por lo que su estreno debe ser inminente.

El proyecto de Zayn se adscribe a una nueva etapa profesional en la carrera del ex One Direction, que ha firmado con nueva discográfica: de RCA ha pasado a Mercury Records, una subdivisión de Universal que lleva a Post Malone, James Bay o Stephen Sanchez.

Una fuente cercana a Zayn ha confirmado a Billboard que, con su fichaje en Mercury Records, Zayn pretende dar nuevo oxígeno a su carrera alejándose del sonido de ‘Pillowtalk’ o ‘I Don’t Wanna Live Forever’, dos de sus mayores éxitos.

Zayn deja así atrás la era ‘Nobody is Listening‘, de título premonitorio, pues el disco fue un sonado fracaso comercial. Claro que ya con ‘Icarus Falls‘ (2019) las cifras de ‘Mind of Mine‘, debut de Zayn, de 2016, quedaron lejos.

En los últimos años, Zayn ha sido noticia por motivos personales después de ser acusado por su ex-suegra, Yolanda Hadid (madre de la modelo Gigi Hadid), de agredirle física y verbalmente durante una discusión. En un comunicado, Zayn constataba que una riña entre Yolanda y él había tenido lugar y confirmaba que había decidido no disputar los cuatro cargos de los que se le acusaba para proteger la privacidad de su familia. En octubre de 2021, tras la acusación de Yolanda, Zayn y su pareja y madre de su hija, la modelo Gigi Hadid, terminaban su relación sentimental y Zayn entraba en libertad condicional.

«Como sabéis, soy una persona que valora su privacidad y quiero crear un espacio seguro en el que mi hija pueda crecer, un lugar en el que los asuntos familiares se mantienen en la privacidad y no se exponen al mundo entero», escribía el cantante.