Billie Eilish pone música a la crisis existencial de ‘Barbie’

La banda sonora de ‘Barbie’, que incluye canciones de Dua Lipa, Nicki Minaj con Ice Spice y Aqua y Charli XCX, entre muchos otros, tenía dos huecos libres. Sam Smith ha ocupado el track 6 y Billie Eilish acaba de estrenar ‘What Was I Made For?’, el track número 11. Según ella, la película «cambiará nuestras vidas».

Con una balada al piano y su voz más suave, Billie Eilish relata las preocupaciones que Barbie tendrá en la película: «Parecía que estaba viva, pero resulta que no soy real / Solo algo por lo que has pagado / ¿Para qué fui creada?». La artista habla de una muñeca, pero bien podría contar la crisis existencial por la que todo humano pasa, hasta que encuentra su propósito. Y parece que Barbie lo encontrará.

- Publicidad -

En el videoclip, Billie Eilish ordena los trajes de una muñeca, y ni siquiera una tormenta impide que continúe con su cometido. Solo después del agua, recoge con cuidado los conjuntos de Chanel y Gucci de vuelta al maletín. Un juego, a veces solitario, con el que muchos niños (y muñecas) se sentirán identificados. La película se estrena el 21 de julio y el tracklist queda así:

1.-‘Pink’ by Lizzo

2.-‘Dance The Night’ by Dua Lipa

3.-‘Barbie World’ Nicki Minaj & Ice Spice (with Aqua)

4.-‘Speed Drive’ by Charli XCX

5.-‘WATITI’ by KAROL G featuring Aldo Ranks

6.- ‘Man I Am’ by Sam Smith

7.-‘Journey To The Real World’ by Tame Impala

8.-‘I’m Just Ken’ by Ryan Gosling

9.-‘Hey Blondie’ by Dominic Fike

10.-‘Home’ by HAIM

11.- ‘What Was I Made For?’ by Billie Eilish

12.-‘Forever & Again’ by The Kid LAROI

13.-‘Silver Platter’ by Khalid

14.-‘Angel’ by PinkPantheress

15.-‘butterflies’ by GAYLE

16.-‘Choose Your Fighter’ by Ava Max

17.-‘Barbie Dreams’ by FIFTY FIFTY featuring Kali



- Publicidad -