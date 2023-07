Disclosure han dado la sorpresa anunciando nuevo disco. Y su lanzamiento es ya. ‘Alchemy’ sale este mismo viernes 14 de julio y es el primer lanzamiento independiente de Guy y Howard Lawrence, que ya no están firmados en Capitol Records.

«En este disco celebramos que nos sentimos liberados», han expresado los hermanos en un comunicado. «Ya no estamos firmados en una discográfica multinacional. Este disco no lo vamos a tocar de gira. Podemos hace lo que queramos y ser súper creativos».

‘Alchemy’ contará con 11 cortes, pero todavía no se ha liberado ninguno: parece que no se extraerá ningún single, al menos, de momento. Mañana viernes sabremos qué tema se envía a las playlists. Curiosamente, el tracklist descubre un total de cero colaboraciones. Tampoco habrá samples.

No fue el caso, desde luego, de ‘Energy‘, el último álbum de Disclosure, un divertidísimo trabajo de electrónica de baile que obtuvo dos nominaciones a los premios Grammy. Ahí encontrábamos a Kelis, slowthai o Fatoumata Diawara, entre otras estrellas.

01 Looking for Love

02 Simply Won’t Do

03 Higher Than Ever Before

04 A Little Bit

05 Go the Distance

06 Someday…

07 We Were in Love

08 Sun Showers

09 Purify

10 Brown Eyes

11 Talk on the Phone