Amanda Lepore y Hungry en Iconiqa, fiesta queer este domingo

Este domingo 16 de julio hay fiesta queer en Razzmatazz. Junto a The Queer Indigo, la sala presenta nueva edición de Iconiqa (fotos de viejas ediciones, aquí). Las protagonistas serán Amanda Lepore y Hungry. En primer lugar, la icono trans estadounidense, conocida por su trabajo junto al fotógrafo David LaChapelle, que también ha trabajado como modelo de Armani y Versace, además de como actriz y cantante. Muchos recordaréis ‘My Hair Looks Fierce’ o ‘My Pussy’; o su participación en la exposición ‘Artists and Prostitutes (1985-2005).

En segundo, Hungry, artista de maquillaje y drag queen, creadora del mágico look de Björk para la portada de su álbum ‘Utopia‘. Desde la organización recuerdan que sus looks son «pura fantasía».

En el menú del día figuran:

Queer dance-party

Performance Art

Fashion Show

Lewk + Runway Contest

Hosts + GoGo’s

Lewks

Y además, las primeras 50 personas que lleguen a ICONIQA y se inscriban en el concurso de looks y pasarela con Victoria Banks serán elegibles. Le ganadore recibirá un increíble paquete de premios valorado en 750€, que incluye una sesión de tatuajes con Ashtattz, un par de entradas para ver a Pabllo Vittar en Razzmatazz el 30 de agosto y una oportunidad remunerada de formar parte del próximo evento de ICONIQA.

Y estos serán los horarios:

– Puertas abiertas y baile a partir de las 7pm

– Meet & Greet a las 8pm

– Fashion show a las 9pm

– Competición de looks y pasarela a las 10pm

– Impactantes actuaciones a las 11pm y 12:30am

– La fiesta continúa hasta las 3am