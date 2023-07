Sacar disco cada cuatro años -o cada cinco, seis o siete- funciona para algunos artistas. Para otros, no tanto. Rita Ora es una de esas artistas que se toman su bendito tiempo entre disco y disco, pero ninguno de ellos pasa de contener un puñado de singles notables y bastantes cortes de relleno. Digamos que la espera por ‘Phoenix’ valió la pena por ‘Anywhere’ -su mejor canción- y algún otro single suelto, pero no por mucho más.

Tampoco es que la suerte haya acompañado a Rita: entre ‘Ora’ y ‘Phoenix’ sus problemas legales (con su antiguo sello) le impidieron sacar el disco en la fecha prevista. En el año previsto, mejor dicho. Después, la pandemia. Pero su vida ha dado un vuelco: se ha enamorado, se ha casado, y de eso va ‘You & I’.

Entre otras cosas, porque ‘You & I’ versa sobre encontrar el amor y varios de sus cortes describen diferentes fases de su relación: ‘Don’t Think Twice’ nos invita a lanzarnos a la piscina del amor sin miedo, ‘You Only Love Me’ a aprender a amar sin sospechas, en ‘I Don’t Wanna Be Your Friend’ es inevitable que Rita va a pasar su vida con la persona amada. Pero ‘You & I’ también es una carta de Rita a sí misma, en ‘Shape of Me’, por ejemplo, un recordatorio de quererse sin complejos, de amar lo que ve en el espejo.

Musicalmente, ‘You & I’ vuelve a ser irregular. Los singles están bien escogidos, como siempre. Sobre todo ‘Praising You’, que da en el clavo sampleando el hit de Fatboy Slim, dando lugar a uno de los singles de Rita Ora más divertidos. Se nota, como nos ha contado, que Rita ama el dance: por ahí va el single ‘Don’t Think Twice’, que parece un remix del ‘Un-Break My Heart’ de Toni Braxton (en el buen sentido). Si sonar a música de fondo de H&M es un cumplido, ‘Waiting for You’ aprueba con creces.

Hay algunas buenas ideas que no terminan de crecerse. El single principal, ‘You Only Love Me’, está bien en papel, pero no deja de ser un remedo de ‘Anywhere’ con un drop menos satisfactorio. ‘Unfeel It’ es una recreación de aquel pop de los ochenta que se dejaba influir por el pop de los años 50. Los coros tipo “wah wah” molan, pero la canción no consigue ir muy lejos.

Después es difícil dar en ‘You & I’ con una canción rescatable de verdad. ‘You & I’, la pista titular, se salva diferenciándose con un sonido de balada rockera y una referencia -bastante metida con calzador- al ‘I Wanna Dance with Somebody’ de Whitney Houston. El resto de cortes de ‘You & I’, más bien, invita al sonrojo.

No pueden sonar más fake las cuerdas de ‘Look at Me Now’, probablemente la balada menos inspirada de toda la carrera de Rita Ora. Emoción inflada al cubo, pero vacía por dentro. Los tarareos y redobles de ‘Shape of Me’ suenan holgazanes y su letra dedicada al amor propio está atiborrada de clichés recalentados (“intento reconciliarme con todas las piezas de mí misma que odio”). Y, si ‘Girl in the Mirror’ fuera una cover de Britney, al menos tendría gracia que Rita recreara el “plot twist” más impensado de la historia del teen-pop, pero es un funk insulso sin más. Un disco para escuchar por partes, otra vez.